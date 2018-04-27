С 1 мая ветераны ВОВ могут бесплатно ездить по СНГ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 мая до 31 декабря 2018 года, участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут бесплатно совершать поездки по Казахстану и странам СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «Пассажирские перевозки».



Фонд «Samruk-Kazyna Trust» совместно с АО «Пассажирские перевозки» объявили о старте традиционной акции в преддверии Дня Победы.



Ветераны ВОВ смогут бесплатно пользоваться всеми направлениями, обслуживаемыми АО «Пассажирские перевозки» в пределах Казахстана и стран СНГ. Получить билет можно будет в купейный вагон любой категории.



Для оформления билетов по данной акции при себе необходимо иметь оригинал документа, удостоверяющего личность и удостоверение участника или инвалида ВОВ.



Отмечается, что при поездках в страны СНГ билеты оформляются до станции назначения и обратно в пунктах продаж, расположенных на территории Казахстана.