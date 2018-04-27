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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

С 1 мая ветераны ВОВ могут бесплатно ездить по СНГ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:54
С 1 мая ветераны ВОВ могут бесплатно ездить по СНГ
Фото из открытых источников
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 мая до 31 декабря 2018 года, участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут бесплатно совершать поездки по Казахстану и странам СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «Пассажирские перевозки».

Фонд «Samruk-Kazyna Trust» совместно с АО «Пассажирские перевозки» объявили о старте традиционной акции в преддверии Дня Победы.

Ветераны ВОВ смогут бесплатно пользоваться всеми направлениями, обслуживаемыми АО «Пассажирские перевозки» в пределах Казахстана и стран СНГ. Получить билет можно будет в купейный вагон любой категории.

Для оформления билетов по данной акции при себе необходимо иметь оригинал документа, удостоверяющего личность и удостоверение участника или инвалида ВОВ.

Отмечается, что при поездках в страны СНГ билеты оформляются до станции назначения и обратно в пунктах продаж, расположенных на территории Казахстана.
Источник: inform.kz
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