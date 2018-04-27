«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 27 Апреля
+19...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 327.92 KZT
  • €1 = 399.31 KZT
  • 1 RUB = 5.23 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

За отказ от обследований в Казахстане могут ввести ответственность

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:54
За отказ от обследований в Казахстане могут ввести ответственность
Фото ©Турар Казангапов
Министр здравоохранения Елжан Биртанов высказался о скрининговых обследованиях, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщил министр, в рамках комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями ведомство планирует осуществить полный охват населения скрининговыми обследованиями.

"Те решения, которые мы предлагаем в плане цифровизации, направлены на то, чтобы население имело информацию и возможность получить все услуги профилактические, предусмотренные гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи", - сказал Елжан Биртанов.

Он отметил, что отдельно будут рассматриваться сознательные случаи отказа от скрининговых обследований.

"Но это не карательные меры или штрафы. Еще раз говорю, что этот вопрос будет обсуждаться в рамках кодекса до конца года. Мы еще тщательно обсудим все варианты солидарной отвественности. В ряде стран предполагаются штрафы или ограничения, страны пришли к этому, но если общественность Казахстана скажет, что мы не готовы к этому, то мы будем ставить на паузу", - заключил Елжан Биртанов.

Ранее казахстанские онкологи уже предлагали рассмотреть норму о солидарной ответственности граждан при непрохождении онкоскринингов.

По мнению специалистов, повышение солидарной ответственности со стороны граждан за свое здоровье, а именно регулярное прохождение скрининговых исследований, позволило бы снизить количество запущенных случаев онкологических заболеваний среди казахстанцев и, соответственно, снизить финансовую нагрузку на бюджет. Затраты на лечение запущенных и распространенных раков в 5-6 раз превышают затраты на лечение ранних стадий заболеваний.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика