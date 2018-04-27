За отказ от обследований в Казахстане могут ввести ответственность

Министр здравоохранения Елжан Биртанов высказался о скрининговых обследованиях, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как сообщил министр, в рамках комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями ведомство планирует осуществить полный охват населения скрининговыми обследованиями.
"Те решения, которые мы предлагаем в плане цифровизации, направлены на то, чтобы население имело информацию и возможность получить все услуги профилактические, предусмотренные гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи", - сказал Елжан Биртанов.
Он отметил, что отдельно будут рассматриваться сознательные случаи отказа от скрининговых обследований.
"Но это не карательные меры или штрафы. Еще раз говорю, что этот вопрос будет обсуждаться в рамках кодекса до конца года. Мы еще тщательно обсудим все варианты солидарной отвественности. В ряде стран предполагаются штрафы или ограничения, страны пришли к этому, но если общественность Казахстана скажет, что мы не готовы к этому, то мы будем ставить на паузу", - заключил Елжан Биртанов.
Ранее казахстанские онкологи уже предлагали рассмотреть норму о солидарной ответственности граждан при непрохождении онкоскринингов.
По мнению специалистов, повышение солидарной ответственности со стороны граждан за свое здоровье, а именно регулярное прохождение скрининговых исследований, позволило бы снизить количество запущенных случаев онкологических заболеваний среди казахстанцев и, соответственно, снизить финансовую нагрузку на бюджет. Затраты на лечение запущенных и распространенных раков в 5-6 раз превышают затраты на лечение ранних стадий заболеваний.
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