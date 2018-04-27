Лишение водительских прав без суда: Минюст отреагировал на возмущения казахстанцев

В Министерстве юстиции прокомментировали предложение разрешить полицейским лишать казахстанцев водительских прав без суда, передает Tengrinews.kz.
Ранее сообщалось, что дела о лишении водительских прав предлагают передать из компетенции суда в компетенцию Министерства внутренних дел. Об этом говорится в концепции проекта закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".
Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов прокомментировал данное предложение, отвечая на вопросы журналистов.
"Все, что ограничивает права граждан, а это лишение прав, административный арест и все остальное, должно решаться только в судебном порядке. Это наша позиция", - сказал министр Касымов в кулуарах правительства.
В Минюсте сообщили, что основными правоприменителями КоАП являются 67 уполномоченных государственных органов, которые реализуют политику в конкретных сферах государственного регулирования. Министерство юстиции, как разработчик проекта концепции, является лишь координатором всех представленных уполномоченными государственными органами предложений.
Отмечается, что в проекте концепции предлагается пересмотреть компетенцию суда по рассмотрению дел о правонарушениях, за совершение которых предусматривается лишение специального права.
"Проектом концепции не уточняется, какие дела об административных правонарушениях, предусматривающих лишение специальных прав, будут переданы в подведомственность уполномоченных государственных органов. Согласно проекту концепции право граждан на выбор рассмотрения таких дел в суде или в уполномоченным органом сохранится", - отметили в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что лицо, привлекаемое к ответственности, всегда сможет обжаловать постановление уполномоченного государственного органа в судебном порядке или ходатайствовать о рассмотрении любого дела в суде (часть 5 статьи 683 КоАП).
Такие поправки, по данным Минюста, будут рассматриваться с учетом мнения уполномоченных государственных органов, чья компетенция затрагивается. За период проведения публичного обсуждения данного проекта концепций от граждан поступило 153 комментария.
"Представленные комментарии к проекту концепции нами отслеживаются и согласно правилам размещения и публичного обсуждения проектов концепций законопроектов и проектов нормативных правовых актов на интернет-портале открытых нормативных правовых актов, по которым в течение трех рабочих дней после завершения публичного обсуждения будет выражена позиция органа-разработчика", - добавили в госоргане.
Уточняется, что проект концепции будет рассмотрен на заседании Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности с учетом выраженных мнений общественности. В состав данной комиссии входят представители уполномоченных государственных органов, научного сообщества, а также иных неправительственных общественных организаций. Заседания комиссии проводятся в открытой форме, с участием СМИ и транслируются на официальном сайте Министерства юстиции.
Сообщается, что после одобрения проекта концепции членами МВК и на основе его положений будет разработан законопроект. Этот законопроект в соответствии с требованиями статьи 18 Закона "О правовых актах" также пройдет стадию обязательного публичного обсуждения, в котором может принять каждый желающий, а также будет согласовываться с уполномоченными государственными органами и неправительственными организациями.
"Согласованная позиция государственных органов по данному вопросу будет выработана до внесения законопроекта в Парламент Республики Казахстан. Срок его внесения определен на октябрь 2018 года", - заключили в Министерстве юстиции.
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