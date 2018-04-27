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Доходнее наркотиков - судья об онлайн-кредитовании казахстанцев

Просмотров:70 Опубликовано: Сегодня, 17:40
Доходнее наркотиков - судья об онлайн-кредитовании казахстанцев
Иллюстративное фото: seyminfo.ru
Сфера онлайн-кредитования может скоро криминализироваться из-за возможности получения сверхприбыли. Такое мнение озвучил судья Алматинского городского суда Руслан Баишев на круглом столе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"По опубликованным сведениям управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, доходность от торговли наркотиками на уровне розничного сбыта достигает в среднем 300-400 процентов, торговли людьми и незаконного оборота оружием уже 200 и 300 процентов. Как мы видим, (...) доход от выдачи микрозаймов составляет 800-900 процентов и даже выше, что делает эту сферу бизнеса прибыльнее, чем торговля наркотиками. При этом, за незаконный оборот наркотиков, торговлю людьми или оружием во всех странах мира предусмотрена суровая уголовная ответственность, а за описываемую статье "предпринимательскую" деятельность фактически ответственность не наступает. Такая высокая доходность и отсутствие ответственности, неминуемо привлечет и преступные элементы, которые заинтересованы в отмывании денег, их обороте и получении дополнительной прибыли без рисков быть привлеченным и к уголовной ответственности", - считает судья.

По его словам, статьей 214 Уголовного кодекса РК предусмотрена ответственность за осуществление предпринимательской или банковской деятельности (банковских операций) с нарушением законодательства о разрешениях, а статьей 211 КоАП РК, предусмотрена ответственность за превышение микрофинансовой организацией предельного размера годовой эффективной ставки вознаграждения, определенного нормативным правовым актом Национального Банка РК.

"Алматинский городской суд неоднократно информировал Национальный Банк и прокуратуру о выявляемых нарушения законодательства, но адекватные меры реагирования не предпринимались, деятельность подобных организаций не прекратилась, а только набирает обороты, вовлекая в нее все больше наших граждан. Неудивительно, что при таком положении дел и создания возможности получения сверхприбыли, данная сфера кредитования скоро может криминализироваться, ее начнут финансировать организованные преступные группы за счет доходов полученных преступным путем, а взысканием долгов займутся лица получившие статус коллекторов, фактически являющиеся членами преступных групп. Такое развитие событий произошло в России (...) Нельзя допустить, чтобы в нашей стране аналогичная преступная деятельность кредитных организаций срасталась с государственными органами, арбитражными судами, судебными исполнителями и судами, в результате чего сферу онлайн-кредитования вовлекались новые заемщики", - отметил Руслан Баишев.

"Суды полагают, что заключенные в качестве предпринимательской деятельности сделки по выдаче кредитными организациями займов, не имеющими статус микрофинансовой организации, являются по своей сути ничтожными сделками по пункту 1 статьи 159 ГК РК как совершенные без прохождения уведомительной процедуры и получения статуса микрофинансовой организации. Условия таких договоров не соответствуют обязательным требованиям правовых актов, их содержание направлено на неосновательное обогащение за счет денежных средств и имущества заемщиков, а их принудительное исполнение приведет к нарушению основополагающего права человека на достаточный уровень жизни. Сумма задолженности по займам ежемесячно увеличивается в геометрической прогрессии, что делает невозможным его погашение даже при наличии у заемщика дохода в размере среднестатистической заработной платы. В Казахстане данное нарушение основополагающих прав человека требует надлежащей защиты, в том числе и судебной", - заключил судья.

Сейчас в мажилисе Парламента РК рассматривают законопроект, который ограничит предельную ставку по онлайн-займам - до 100 процентов годовых, размер штрафов - до 10 процентов от суммы займа. Депутат мажилиса Аманжан Жамалов завил о борьбе с онлайн-компаниями, предоставляющими микрозаймы под 2 процента в день, то есть под 730 процентов годовых.

"Недавно я узнал о казахстанке, которая оформила онлайн-кредит на сумму 60 тысяч тенге. Она не смогла выплатить и через год оказалась должна 1,2 миллиона тенге. И она не одна в своей проблеме. Сейчас в Казахстане уже порядка 50 таких онлайн-компаний", - рассказал Жамалов.
Источник: Tengrinews.kz
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