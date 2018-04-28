В США официально назвали 12 продуктов, вызывающих рак, бесплодие и ожирение

В США обнародовали ежегодный доклад экспертов-экологов Министерства сельского хозяйства, в котором представлен список фруктов и овощей с наибольшим содержанием пестицидов, связанных с развитием рака, ожирения и бесплодия. Об этом пишет Daily Mail.



В так называемую "чертову дюжину" вошли клубника, шпинат, нектарин, яблоко, виноград, персик, вишня, груша, томат, сельдерей, картофель и сладкий перец.



Клубника оказалась самым токсичным продуктом. Одна партия этой ягоды показала позитивные результаты более чем на 20 пестицидов. В шпинате обнаружилось в два раза больше пестицидов по весу, чем в любых других фруктах и овощах. 98 процентов персиков, вишен и яблок содержали по крайней мере один пестицид.



Пестициды - это химические вещества, используемые для отпугивания жучков и других вредителей. Их применение отрегулировано в США еще с 1990-х годов. Однако, по словам специалистов, много вредных субстанций все еще в ходу. Даже после тщательного мытья эти химикаты остаются в продуктах и могут иметь долговременные последствия для здоровья как детей, так и взрослых.



В прошлогоднем отчете Министерства сельского хозяйства США говорилось, что более 230 пестицидов обнаруживаются в 70 процентах повсеместно выращиваемых овощей и фруктов.



В докладе экологов также приводится список наиболее чистых и безопасных фруктов и овощей, в которых содержалось минимальное количество пестицидов. В него вошли авокадо, кукуруза, ананасы, капуста, лук, замороженный сладкий горошек, папайя, аспарагус/спаржа, манго, баклажан, дыня, киви, мускусная дыня, цветная капуста и брокколи.