СМИ: с 5 мая обе Кореи будут жить по единому времени

Разница во времени между двумя странами составляет полчаса.



Власти КНДР решили 5 мая перевести часы для перехода на единое время с Южной Кореей, передает НТВ со ссылкой на "Центральное телеграфное агентство Кореи".



Корейское информагентство ссылается на указ Президиума Верховного народного собрания КНДР «О перемене пхеньянского времени».



Стрелки всех часов в Северной Корее переведут 5 мая на 30 минут вперед.



Напомним, договоренность об установке единого часового пояса на Корейском полуострове была достигнута в ходе исторической встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина 27 апреля.



Главы государств подписали декларацию о мире и заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова. Кроме того стороны договорились о закрытии северокорейского полигона Пхунгери. Власти КНДР заявили, что на демонтаж полигона пригласят представителей СМИ и экспертов в области безопасности, чтобы опровергнуть заявления китайской разведки, утверждающей, что что Ким Чен Ын согласился на закрытие испытательного полигона из-за того, что его объекты "уже находятся в плачевном состоянии".