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СМИ: с 5 мая обе Кореи будут жить по единому времени

Просмотров:63 Опубликовано: Сегодня, 06:49
СМИ: с 5 мая обе Кореи будут жить по единому времени
Фото из открытых источников
Разница во времени между двумя странами составляет полчаса.

Власти КНДР решили 5 мая перевести часы для перехода на единое время с Южной Кореей, передает НТВ со ссылкой на "Центральное телеграфное агентство Кореи".

Корейское информагентство ссылается на указ Президиума Верховного народного собрания КНДР «О перемене пхеньянского времени».

Стрелки всех часов в Северной Корее переведут 5 мая на 30 минут вперед.

Напомним, договоренность об установке единого часового пояса на Корейском полуострове была достигнута в ходе исторической встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина 27 апреля.

Главы государств подписали декларацию о мире и заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова. Кроме того стороны договорились о закрытии северокорейского полигона Пхунгери. Власти КНДР заявили, что на демонтаж полигона пригласят представителей СМИ и экспертов в области безопасности, чтобы опровергнуть заявления китайской разведки, утверждающей, что что Ким Чен Ын согласился на закрытие испытательного полигона из-за того, что его объекты "уже находятся в плачевном состоянии".
Источник: today.kz
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