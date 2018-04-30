Оппозиция временно прекращает акции протеста в Ереване

Лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников временно прекратить акции гражданского неповиновения на улицах Еревана, передает Today.kz со ссылкой на "Sputnik Армения".
"За последние 30 дней я 90 процентов дня проводил на улице, в полях и лесах, на площадях. Сейчас наступила необходимость хотя бы полдня провести в кабинетных условиях. С утра у меня важная работа в парламенте, где я должен встретиться со всеми представителями фракций, чтобы к концу дня смог предоставить вам информацию о предстоящих выборах", — сказал Пашинян.
Он отметил, что не сможет работать спокойно в кабинетных условиях, если будет знать, что в разных уголках страны проводятся акции.
"Прошу завтра на время прекратить любого вида акции гражданского неповиновения, чтобы у нас была возможность завершить начатое дело и закрепить победу", — сказал Пашинян. Акции возобновят в 17:00 по местному времени.
Никол Пашинян придет на площадь Гарегина Нжде, откуда шествием направится со своими сторонниками к площади Республики. Здесь он представит своим сторонникам итоги переговоров в парламенте.
В Армении с 13 апреля не прекращаются массовые митинги сторонников оппозиции. В понедельник на фоне акций протеста ушел в отставку премьер-министр Серж Саргсян, в среду в парламенте страны распалась правящая коалиция после выхода из нее партии "Дашнакцутюн". Избрание премьера должно состояться в парламенте 1 мая, три парламентские фракции - "Блок Царукян", "Дашнакцутюн" и "Елк" уже объявили, что готовы проголосовать за кандидатуру Пашиняна. Правящая РПА не выдвинет своего кандидата.
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