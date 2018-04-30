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Оппозиция временно прекращает акции протеста в Ереване

Просмотров:80 Опубликовано: Сегодня, 08:34
Оппозиция временно прекращает акции протеста в Ереване
Фото из открытых источников
Лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников временно прекратить акции гражданского неповиновения на улицах Еревана, передает Today.kz со ссылкой на "Sputnik Армения".

"За последние 30 дней я 90 процентов дня проводил на улице, в полях и лесах, на площадях. Сейчас наступила необходимость хотя бы полдня провести в кабинетных условиях. С утра у меня важная работа в парламенте, где я должен встретиться со всеми представителями фракций, чтобы к концу дня смог предоставить вам информацию о предстоящих выборах", — сказал Пашинян.

Он отметил, что не сможет работать спокойно в кабинетных условиях, если будет знать, что в разных уголках страны проводятся акции.

"Прошу завтра на время прекратить любого вида акции гражданского неповиновения, чтобы у нас была возможность завершить начатое дело и закрепить победу", — сказал Пашинян.
Акции возобновят в 17:00 по местному времени.

Никол Пашинян придет на площадь Гарегина Нжде, откуда шествием направится со своими сторонниками к площади Республики. Здесь он представит своим сторонникам итоги переговоров в парламенте.

В Армении с 13 апреля не прекращаются массовые митинги сторонников оппозиции. В понедельник на фоне акций протеста ушел в отставку премьер-министр Серж Саргсян, в среду в парламенте страны распалась правящая коалиция после выхода из нее партии "Дашнакцутюн". Избрание премьера должно состояться в парламенте 1 мая, три парламентские фракции - "Блок Царукян", "Дашнакцутюн" и "Елк" уже объявили, что готовы проголосовать за кандидатуру Пашиняна. Правящая РПА не выдвинет своего кандидата.
Источник: today.kz
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