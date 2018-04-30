Уоррен Баффетт: Покупка биткоина не является инвестицией

Легендарный инвестор Уоррен Баффетт, состояние которого оценивается в 100 млрд доллров, считает, что покупка биткоина — не инвестирование, а скорее спекуляция или даже азартная игра. Эту мысль глава Berkshire Hathaway высказал в ходе интервью Yahoo Finance.



«Существуют два типа вещей, которые люди покупают, при этом считая, что инвестируют, — сказал Баффетт. — Первый тип представляет собой настоящие инвестиции, а второй — нет», пишет forklog.com.

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По его словам, биткоин относится ко второму типу. «Если вы покупаете что-то вроде фермы, жилого дома или доли в компании… Вы можете сделать это на частной основе… Это вполне неплохие инвестиции. Вы рассматриваете инвестиции, как-то, что принесет вам доход. Теперь, если вы покупаете что-то вроде биткоина или какой-нибудь криптовалюты, то у вас, на самом деле, нет ничего, что могло бы что-либо произвести. Вы просто надеетесь на то, что следующий парень заплатит больше», — добавил Уоррен Баффетт.



Примечательно, что несмотря на критику нового класса активов, Уоррен Баффетт не видит ничего плохого в покупке криптовалюты, поскольку, по его словам, это напоминает азартную игру.



«Вы не инвестируете, когда делаете это. Вы спекулируете. В этом ничего плохого нет. Если вы хотите поиграть в азартные игры, кто-нибудь другой придет и заплатит завтра больше денег. Это такая игра. Это не инвестирование», — считает он.



Напомним, ранее CEO криптобиржи Binance Чанпен Чжао заявил, что хоть Уоррен Баффетт и является всемирно признанным экспертом, в криптовалютах он ничего не смыслит.