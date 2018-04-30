Лидер оппозиции официально выдвинут кандидатом на пост премьер-министра Армении

Лидер армянской оппозиции, депутат парламента страны от фракции "Елк" Никол Пашинян в понедельник официально выдвинут на пост премьер-министра страны, сообщает ТАСС. Об этом сообщила пресс-служба фракции "Елк".



"Фракция единогласно решила выдвинуть кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьера страны", - сказали в пресс-службе.



Избрание премьера должно состояться в парламенте 1 мая. Три фракции (блок "Царукян", "Дашнакцутюн" и "Елк") объявили, что готовы проголосовать за Пашиняна. Правящая Республиканская партия Армении не выдвинет своего кандидата.



Пашинян станет премьер-министром, если из 105 депутатов однопалатного парламента за него проголосуют 53.



В Армении с 13 апреля не прекращаются массовые митинги сторонников оппозиции. В понедельник на фоне акций протеста ушел в отставку премьер-министр Серж Саргсян, в среду в парламенте страны распалась правящая коалиция после выхода из нее партии "Дашнакцутюн".