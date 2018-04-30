Разбавленное молоко выдается за качественное в Казахстане

Советник общественного объединения "Национальное общество по защите прав потребителей "Сапа" Алиакпар Матишев указал марки, под которыми казахстанцам продают разбавленное молоко, указывая на упаковке параметры густого и жирного продукта, передает Kazpravda.kz."Молоко "Зорькин луг" при норме жирности 3,2 % состоит из 2,03% и СОМО (сухой обезжиренный молочный остаток, тот самый показатель густоты молока – прим. автора.) при норме не менее 8,0% факт - 6,52%. Молоко "Мумуня" при норме жирности 3,2 % состоит из 2,9% и СОМО 6,44 %. Мы переплачиваем за жирность которой нет, а также за разбавленное водой молоко", - написал Алиакпар Матишев на своей странице в Facebook.Общественный деятель высказал возмущение обманом потребителей и задался вопросом, почему контрольные органы не изымают продукцию из продажи, когда им известны эти нарушения.Ранее советник "Национального общества по защите прав потребителей "Сапа" уже предупреждал о наличии на прилавках казахстанских магазинов фальсифицированной молочной продукции.