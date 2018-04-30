И.о. начальника колонии арестован за организацию пыток в Караганде

Исполняющий обязанности начальника исправительной колонии АК 159/7 Баурбек Шотаев арестован по подозрению в организации пыток в отношении осужденного, который впоследствии скончался, передает корреспондент Today.kz.

В отношении 30-летнего капитана избрана мера пресечения "содержание под стражей".



Таким образом, на скамье подсудимых, кроме начальника колонии Шотаева, оказались сотрудник колонии Виталий Зарецкий и шестеро заключенных.



"Подсудимый Шотаев ходатайствовал об избрании ему меры пресечения "залог". Но суд ему отказал, поскольку вменяемое ему преступление относится к категории тяжких, повлекших смерть человека. Судебные слушания ведутся под председательством судьи Алии Садыковой", - сообщили в Шахтинском городском суде.



Между тем супруга подсудимого сотрудника колонии Виталия Зарецкого считает обвинения в отношении мужа надуманными.



"Если Валерий Чупин попал в немилость отдельных людей, а их имена я назвать не могу, поскольку это будет давлением на суд, то должен быть мотив. У моего мужа мотива причинять вред Чупину не было. Он относился к погибшему нейтрально, непредвзято, как и ко всему спецконтингенту в учреждении. Надеюсь, судья установит истину", - прокомментировала Юлия Зарецкая.



Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности начальника колонии Баурбек Шотаев был привлечен лишь к дисциплинарной ответственности за отсутствие контроля и дисциплины в учреждении, приведшее к пыткам и смерти человека внутри колонии. Он был понижен в должности.



По версии следствия, осужденный Валерий Чупин нагрубил на уроке учительнице в школе внутри колонии. Педагог сообщила директору школы, та в свою очередь - исполняющему обязанности начальника колонии Шотаеву.



По версии следствия, Чупина перевели из отряда №4 в отряд №2, где старшим был осужденный Тимур Кирбаев, приближенное лицо администрации колонии. Кирбаев получил, по предварительной версии следствия, устное указание от руководства колонии наказать Чупина. Спровоцировав 11 марта 2017 года конфликт в дверном проеме, в который Кирбаев и Чупин пытались войти одновременно, Кирбаев увел его в подсобное помещение, где с шестерыми осужденными совершил пытки в извращенной форме. Спустя восемь дней, 19 марта, Чупин скончался от разрыва прямой кишки и кровотечения.



Из восьмерых человек двое обвиняются по статье 28 части 3-146 части 3 УК "Организация пыток". Остальным шестерым вменяется непосредственно применение пыток по части 3 статьи 146 УК.



Дело слушается в Шахтинском городском суде.