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Сауну и стиральную машинку для космонавтов разрабатывают ученые

Просмотров:53 Опубликовано: Сегодня, 17:45
Сауну и стиральную машинку для космонавтов разрабатывают ученые
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В России начали разработку сауну и стиральную машинку для применения на орбитальных станциях и базах на других планетах, сообщается на сайте Научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения (НИИхиммаш), передает РИА Новости.

Первый космический душ появился впервые в 1974 году на станции "Салют-4". Это была складывающаяся кабина из полиэтилена, в которой космонавты могли мыться, не опасаясь, что влага попадет на электрооборудование станции. Последний раз подобная установка использовалась на орбитальном комплексе "Мир". На МКС душ не стали делать как из-за объемов, которые занимала кабинка, так и из-за того, что космонавты ленились вытирать внутренние стенки душа досуха. В то же время, сами космонавты неоднократно выражали желание получить новую душевую кабину, поскольку в настоящее время обтираются влажными полотенцами.

"Начать разработку средств санитарно-гигиенического обеспечения (душ, сауна, рукомойник, умывальник, стирка) и системы регенерации санитарно-гигиенической воды", - говорится в решении научно-технического совета института.

Помимо того, НИИхиммаш поставлена задача развернуть работы по исследованию, разработке и испытаниям систем регенерации воды для перспективных космических кораблей, станций и напланетных баз.

"При разработке комплексов регенерационных систем жизнеобеспечения добиваться максимальной замкнутости и максимальных коэффициентов извлечения целевых продуктов (чистой воды - ред.)", - говорится в решении совета.

Такое решение было принято на совместном заседании специалистов НИИхиммаш, Института медико-биологических проблем РАН и Ракетно-космической корпорации "Энергия".

О планах создания умывальника для космонавтов говорилось в годовом отчете НИИхиммаш за 2015 год. Разработка, как сообщалось в документе, должна включать в себя умывальник-рукомойник с подачей и отсосом воды, вентилятор, сепаратор, емкости для хранения и систему очистки загрязненной воды для повторного использования.

В свою очередь в 2017 году в корпоративном журнале ракетно-космической корпорации "Энергия" "Космическая техника и технология" была опубликована статья с описанием и чертежами стиральной машинки для использования в космосе. Авторы публикации отмечали, что это позволит существенно уменьшить на станции запасы средств личной гигиены и предметов одежды за счет их очистки на борту. Сейчас космонавты носят один костюм трое-четверо суток, после чего выбрасывают его.
Источник: Tengrinews.kz
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