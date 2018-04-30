Сын иммигранта из Пакистана возглавил МВД Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила Саджида Джавида главой министерства внутренних дел страны, сообщает Reuters. Он получил эту должность после того, как предыдущий руководитель ведомства Эмбер Радд подала в отставку на фоне скандала вокруг выходцев из Африки и с Карибских островов.
Их, как сообщалось, неправильно назвали незаконными иммигрантами.
48-летний Саджид Джавид ранее занимал должность министра по делам местных общин. В правительство он впервые попал на должность министра культуры в 2014 году. До этого он работал в подразделениях по бизнесу в развивающихся рынках Chase Manhattan Bank и Deutsche Bank.
Как сообщают СМИ, политическим примером для Джавида является "железная леди" Маргарет Тэтчер, портрет которой висит у него в кабинете.
Саджид Джавид является сыном иммигранта. Его отец прибыл в Великобританию из Пакистана и работал водителем автобуса в Бристоле.
В своем выступлении перед СМИ Саджид Джавид заявил, что его первейшей задачей является обеспечить честное отношение к так называемым мигрантам поколения Windrush. Название они получили в честь корабля, доставившего 492 мигранта в Великобританию 22 июня 1948 года. Недавно выяснилось, что многие родственники тех, кто приехал в Соединенное Королевство с конца 1940-х по 1970-е годы, рассматривались британскими властями как нелегальные мигранты: некоторые были вынуждены уехать, другим приходили предупреждения о возможной депортации, они теряли работу и право на медобслуживание.
Правительство Великобритании раскритиковали за такие действия.
"Моя первейшая задача помочь тем гражданам Великобритании, которые прибыли с Карибских островов, так называемому поколению Windrush и убедиться, что с ними обращаются порядочно и честно, как они заслуживают", - сказал он.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.