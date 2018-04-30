Сын иммигранта из Пакистана возглавил МВД Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила Саджида Джавида главой министерства внутренних дел страны, сообщает Reuters. Он получил эту должность после того, как предыдущий руководитель ведомства Эмбер Радд подала в отставку на фоне скандала вокруг выходцев из Африки и с Карибских островов.



Их, как сообщалось, неправильно назвали незаконными иммигрантами.



48-летний Саджид Джавид ранее занимал должность министра по делам местных общин. В правительство он впервые попал на должность министра культуры в 2014 году. До этого он работал в подразделениях по бизнесу в развивающихся рынках Chase Manhattan Bank и Deutsche Bank.



Как сообщают СМИ, политическим примером для Джавида является "железная леди" Маргарет Тэтчер, портрет которой висит у него в кабинете.



Саджид Джавид является сыном иммигранта. Его отец прибыл в Великобританию из Пакистана и работал водителем автобуса в Бристоле.



В своем выступлении перед СМИ Саджид Джавид заявил, что его первейшей задачей является обеспечить честное отношение к так называемым мигрантам поколения Windrush. Название они получили в честь корабля, доставившего 492 мигранта в Великобританию 22 июня 1948 года. Недавно выяснилось, что многие родственники тех, кто приехал в Соединенное Королевство с конца 1940-х по 1970-е годы, рассматривались британскими властями как нелегальные мигранты: некоторые были вынуждены уехать, другим приходили предупреждения о возможной депортации, они теряли работу и право на медобслуживание.



Правительство Великобритании раскритиковали за такие действия.



"Моя первейшая задача помочь тем гражданам Великобритании, которые прибыли с Карибских островов, так называемому поколению Windrush и убедиться, что с ними обращаются порядочно и честно, как они заслуживают", - сказал он.