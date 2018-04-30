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Астрономы предупредили о магнитной буре в середине мая

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:00
Астрономы предупредили о магнитной буре в середине мая
© NASA / GSFC/TRACE
Российские астрономы заявили, что 17 мая магнитная буря второго уровня по пятибалльной шкале разыграется над Землей, передает Ria.ru.

На фоне в целом спокойной геомагнитной обстановки мая буря ожидается уровня G2, а магнитосфера Земли будет возмущенной 7, 8 и 18 мая, следует из графика лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

Предыдущая магнитная буря произошла 20 апреля и стала самой мощной с начала 2018 года. До этого подобной интенсивности в максимуме достигал лишь один шторм в этом году, произошедший в ночь с 18 на 19 марта по московскому времени, однако продолжительность максимальной фазы тогда составила лишь около 2,5 часа, отмечают астрономы.

Прохождение Земли через потоки солнечного ветра такой ширины не является исключительным событием и часто наблюдается вблизи минимума солнечной активности. Это связано с тем, что в минимуме солнечного цикла существенно ослабляется магнитное поле Солнца и оно частично утрачивает свои способности по удержанию солнечной плазмы вблизи поверхности звезды.

В результате заметно вырастает скорость и плотность убегающих от Солнца потоков вещества, которые и образуют солнечный ветер. Несколько таких продолжительных серий геомагнитных возмущений наблюдалось в прошлом году на стадии перехода в солнечный минимум.

Астрономы отмечают, что магнитные бури, классифицированные как событие уровня G2 по пятибалльной шкале, могут приводить к слабым флуктуациям в энергетических системах, а также оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами. При этом полярные сияния могут наблюдаться на высоких широтах от 60 градусов и выше.
Источник: kazpravda.kz
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