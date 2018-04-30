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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Telegram запретили в Иране

Просмотров:20 Опубликовано: Сегодня, 22:53
Telegram запретили в Иране
© AP Photo
АСТАНА, 30 апр — Sputnik. Мессенджер Telegram заблокировали в Иране решением суда, передает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию IRIB.

Поводом для блокировки, по данным властей, стали многочисленные жалобы граждан страны и неподконтрольностью работы Telegram, что делало его "надежным прибежищем" террористических группировок. В решении суда отмечалось, что благодаря этому мессенджеру были организованы и совершены теракты в парламент Ирана и на территории мавзолея имама Хомейни.

Кроме того, с помощью Telegram народ подстрекали к бунту против строя Исламской Республики, сеялась социальная, религиозная и этническая вражда, осуществлялась контрабанда наркотиков.

Ранее многие чиновники Иране перестали пользоваться Telegram, переходя на национальные средства общения, такие как Soroush, iGap и ряд других мессенджеров.

Аятолла Али Хаменеи и первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири отказались от использования Telegram более недели назад.

Позже власти Ирана официально приняли решение перейти на иранские мессенджеры, обязав придерживаться решения все государственные органы страны, в том числе и государственные СМИ.
Источник: sputniknews.kz
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