Telegram запретили в Иране

АСТАНА, 30 апр — Sputnik. Мессенджер Telegram заблокировали в Иране решением суда, передает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию IRIB.
Поводом для блокировки, по данным властей, стали многочисленные жалобы граждан страны и неподконтрольностью работы Telegram, что делало его "надежным прибежищем" террористических группировок. В решении суда отмечалось, что благодаря этому мессенджеру были организованы и совершены теракты в парламент Ирана и на территории мавзолея имама Хомейни.
Кроме того, с помощью Telegram народ подстрекали к бунту против строя Исламской Республики, сеялась социальная, религиозная и этническая вражда, осуществлялась контрабанда наркотиков.
Ранее многие чиновники Иране перестали пользоваться Telegram, переходя на национальные средства общения, такие как Soroush, iGap и ряд других мессенджеров.
Аятолла Али Хаменеи и первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири отказались от использования Telegram более недели назад.
Позже власти Ирана официально приняли решение перейти на иранские мессенджеры, обязав придерживаться решения все государственные органы страны, в том числе и государственные СМИ.
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