«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 01 Мая
+17...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 327.25 KZT
  • €1 = 396.89 KZT
  • 1 RUB = 5.28 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Немецкие летчики увольняются из-за нежелания воевать с Россией - СМИ

Просмотров:228 Опубликовано: Сегодня, 06:17
Немецкие летчики увольняются из-за нежелания воевать с Россией - СМИ
© Luftwaffe/Metternich
За последние несколько недель из бундесвера уволились семеро пилотов истребителей Eurofighter Typhoon, сообщает немецкое издание Contra Magazin со ссылкой на официального представителя военно-воздушных сил Германии.

Конкретные причины увольнения не разглашаются, однако, как пишет автор статьи, немецкие летчики попросту "больше не хотят воевать" и участвовать в подготовке "военной кампании НАТО против России".

"Возможно, что они просто больше не хотят воевать и принимать участие в нынешней подготовке военной кампании НАТО против России, в которой немцы должны отправиться на фронт", - цитирует публикацию ИноТВ.

Эти увольнения "вызывают сожаление", однако они не отразятся на боеспособности, отметил собеседник издания. На службе немецких ВВС находятся 140 истребителей Eurofighter, хотя не все из них функционируют.

Недавно счетная палата ФРГ обвинила бундесвер в растрате средств, которые выделены на обучение пилотов истребителей и составляют около пяти миллионов евро на одного человека.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика