Немецкие летчики увольняются из-за нежелания воевать с Россией - СМИ

За последние несколько недель из бундесвера уволились семеро пилотов истребителей Eurofighter Typhoon, сообщает немецкое издание Contra Magazin со ссылкой на официального представителя военно-воздушных сил Германии.



Конкретные причины увольнения не разглашаются, однако, как пишет автор статьи, немецкие летчики попросту "больше не хотят воевать" и участвовать в подготовке "военной кампании НАТО против России".



"Возможно, что они просто больше не хотят воевать и принимать участие в нынешней подготовке военной кампании НАТО против России, в которой немцы должны отправиться на фронт", - цитирует публикацию ИноТВ.



Эти увольнения "вызывают сожаление", однако они не отразятся на боеспособности, отметил собеседник издания. На службе немецких ВВС находятся 140 истребителей Eurofighter, хотя не все из них функционируют.



Недавно счетная палата ФРГ обвинила бундесвер в растрате средств, которые выделены на обучение пилотов истребителей и составляют около пяти миллионов евро на одного человека.