День единства народа отмечают казахстанцы

Исторически этот день именовался Днем труда. В конце апреля 1856 года австралийские рабочие потребовали ввести восьмичасовой рабочий день. Эта идея была подхвачена в Канаде и США, а затем распространилась по Европе и остальному миру.
В 1889 году Парижский конгресс II Интернационала принял постановление об объявлении 1 мая Днем солидарности рабочих всего мира.
В 1918 году в РСФСР этот праздник носил название - День Интернационала. Оно было изменено в 1972 году на День международной солидарности трудящихся. С тех пор до самого распада СССР он отмечался массовыми шествиями и парадами. Последнее официальное первомайское шествие прошло в 1990 году.
В Казахстане же 1 мая в нынешнем смысле отмечается с 1996 года. В октябре 1995 года Нурсултан Назарбаев подписал указ об объявлении 1 мая Днем единства народа Казахстана.
В этот яркий весенний день во всех городах проводятся различные мероприятия, призванные сплотить и рассказать о более чем 150 национальностях, проживающих в Казахстане. По центральным улицам проходят парады и шествия, на площадках состоятся концерты и увеселительные мероприятия.
Помимо этого, одним из самых главных событий этого дня – этнокультурные выставки, где устанавливаются национальные жилища представителей всех наций и народностей. В этих мини-музеях можно ознакомиться с предметами одежды, традиционными украшениями, традициями и обычаями народностей.
За 22 года празднования и за все время независимости в стране проводятся мероприятия для создания и поддержке общности, дружбы и взаимопонимания народа.
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