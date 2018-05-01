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Назарбаев поздравил с Днем единства народа Казахстана

Просмотров:94 Опубликовано: Сегодня, 08:54
Назарбаев поздравил с Днем единства народа Казахстана
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Фото Tengrinews.kz© Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Фото Tengrinews.kz© Президент РК Нурсултан Назарбаев поздравил жителей республики с Днем единства народа Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"От всего сердца поздравляю вас с 1 Мая – Днем единства народа Казахстана! Это поистине общенародное торжество является ярким символом нашего патриотизма, любви и преданности родной земле. Благодаря единству и согласию мы достигли больших успехов в построении независимого государства, заслужив высокий авторитет и признание в мире.

Осознание нами всей важности единства и согласия является главным фактором гармоничного и устойчивого развития нашей страны.

Только в единстве, дружбе и взаимном уважении рождается истинное богатство и благополучие нашего большого общего дома – Республики Казахстан. Эти ключевые ценности определяют мировоззрение нашего общества и служат ясным ориентиром в его дальнейшей консолидации и сплочении.

Уверен, что происходящее масштабное обновление всех сфер жизни государства будет способствовать укреплению нашего единства и стабильности на пути новых свершений и побед. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых успехов!", - говорится в поздравлении.
Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 09:09
Birlik kúni qutty bolsyn aģaiyn. Yelimiz aman, tynysh bolsyn.
Aua-raiy jaqsy bolsa, ortalyqqa bir shyģyp qaitatyn!
 
 

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