Билл Гейтс отказался от должности советника Трампа по науке

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс отказался от предложения президента США Дональда Трампа сделать его советником по науке. Об этом предприниматель рассказал в интервью изданию Statnews.
Он отметил, что обсуждал с главой государства разработку универсальной вакцины от гриппа, на которую Гейтс намеревается пожертвовать 12 миллионов долларов. Трамп, по его словам, очень заинтересовался идеей, позвонил главе Управления по контролю за продуктами и лекарствами Скотту Готлейбу, чтобы спросить, возможна ли такая вакцина.
«Я говорю: "Может стоит назначить советника по науке?" В ответ Трамп поинтересовался, не хочу ли я им стать. Я пояснил, что это будет не лучшим использованием моего времени», — рассказал Гейтс.
Должность советника по науке с 2009 по 2017 годы занимал Джон Холдрен. После ухода администрации Барака Обамы Трамп не назначал никого на эту позицию.
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