"По 100 тысяч тенге за виньетку". Алматинка пожаловалась на сбор денег к выпускному

Алматинка пожаловалась сбор денег к выпускному в школе №156, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Ребенок заканчивает школу. На выпускные и на виньетку школа собирает 100 000 тенге. Еще сказали дополнительно собираем деньги. Будут гулять на лимузине, час стоит 16 000 тенге, и в ресторане по Талгарской трассе. Это сообщили на родительском собрании. Пригрозили тем, кто не сдает деньги. Школа № 156, Алатауский район, микрорайон "Ожет". Примите меры, когда закончиться эти поборы", - пожаловалась алматинка в блог городского управления образования.



В управлении образования ответили, что необходимы подробности информации по сбору денег в школе №156 и попросили сообщить подробности руководителю отдела среднего образования.



"Для детального изучения информации по сбору денег в ОШ №156 просим Вас обратиться к и.о. заведующей Алатауского районного отдела образования Касымбековой Айгуль Жумабековне. Вы также можете обратиться к руководителю отдела среднего образования Управления образования Айтуаровой Акмарал Тулегеновне", - сказано в ответе.