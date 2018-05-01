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"По 100 тысяч тенге за виньетку". Алматинка пожаловалась на сбор денег к выпускному

Просмотров:193 Опубликовано: Сегодня, 13:49
"По 100 тысяч тенге за виньетку". Алматинка пожаловалась на сбор денег к выпускному
Иллюстративное фото Алексей Мальгавко/РИА Новости
Алматинка пожаловалась сбор денег к выпускному в школе №156, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Ребенок заканчивает школу. На выпускные и на виньетку школа собирает 100 000 тенге. Еще сказали дополнительно собираем деньги. Будут гулять на лимузине, час стоит 16 000 тенге, и в ресторане по Талгарской трассе. Это сообщили на родительском собрании. Пригрозили тем, кто не сдает деньги. Школа № 156, Алатауский район, микрорайон "Ожет". Примите меры, когда закончиться эти поборы", - пожаловалась алматинка в блог городского управления образования.

В управлении образования ответили, что необходимы подробности информации по сбору денег в школе №156 и попросили сообщить подробности руководителю отдела среднего образования.

"Для детального изучения информации по сбору денег в ОШ №156 просим Вас обратиться к и.о. заведующей Алатауского районного отдела образования Касымбековой Айгуль Жумабековне. Вы также можете обратиться к руководителю отдела среднего образования Управления образования Айтуаровой Акмарал Тулегеновне", - сказано в ответе.
Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 16:05
Paraqorlyq, aqsha jymqyrý kózdiń aldynda bolyp jatyr. Mektepti bitirip jatqan qyz balanyń ózine kem degende 100K kerek, ortasha 150K. Baldardyń joly bolypty, ári ketse 40K
 
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Мимоза (Посетители) Сегодня, 14:09
У нас такие же суммы собирают на выпускной. 60-100 000 тг
 
 

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