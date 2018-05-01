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Команда Сауля Альвареса подала в суд на Головкина

Просмотров:73 Опубликовано: Сегодня, 15:26
Команда Сауля Альвареса подала в суд на Головкина
© AP Photo / John Locher
АСТАНА, 1 мая — Sputnik. Адвокаты мексиканского боксера Сауля "Канело" Альвареса подали иск против казахстанца Геннадия Головкина.

Головкина обвинили в распространении не соответствующих действительности порочащих сведений по поводу положительных допинг-тестов Канело. Казахстанец в феврале публично обвинял Альвареса в намеренном употреблении допинга и называл его "мошенником", пишет Sports.kz.

Также команда Канело подала в суд на Атлетическую комиссию штата Невада, которая дисквалифицировала боксера на шесть месяцев, хотя последний допинг-тест его волос показал отрицательный результат.

Реванш GGG — Канело должен был состояться 5 мая, однако был отменен из-за положительных допинг-тестов Альвареса на кленбутерол (пробы от 17 и 20 февраля). Затем комиссия приняла решение дисквалифицировать мексиканца на полгода: он сможет вернуться на ринг 17 августа.
Источник: sputniknews.kz
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