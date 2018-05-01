Команда Сауля Альвареса подала в суд на Головкина

АСТАНА, 1 мая — Sputnik. Адвокаты мексиканского боксера Сауля "Канело" Альвареса подали иск против казахстанца Геннадия Головкина.



Головкина обвинили в распространении не соответствующих действительности порочащих сведений по поводу положительных допинг-тестов Канело. Казахстанец в феврале публично обвинял Альвареса в намеренном употреблении допинга и называл его "мошенником", пишет Sports.kz.



Также команда Канело подала в суд на Атлетическую комиссию штата Невада, которая дисквалифицировала боксера на шесть месяцев, хотя последний допинг-тест его волос показал отрицательный результат.



Реванш GGG — Канело должен был состояться 5 мая, однако был отменен из-за положительных допинг-тестов Альвареса на кленбутерол (пробы от 17 и 20 февраля). Затем комиссия приняла решение дисквалифицировать мексиканца на полгода: он сможет вернуться на ринг 17 августа.