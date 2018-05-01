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Женщина впервые возглавила Европол

Просмотров:69 Опубликовано: Сегодня, 17:43
Женщина впервые возглавила Европол
© EPA/NICOLAS MAETERLINCK
БРЮССЕЛЬ, 1 мая. /ТАСС/. Бывшая глава криминальной полиции Бельгии Катрин де Болль во вторник официально вступила в должность исполнительного директора Европейского полицейского агентства (Европол). Впервые в истории это учреждение возглавила женщина, говорится в распространенном во вторник сообщении этой организации.

Совет ЕС по внутренним делам и юстиции на плановом заседании в Брюсселе утвердил ее на этой должности 8 марта. На этом посту она сменила исполнительного директора Европола Роба Уэйнрайта. Глава Европола назначается на четырехлетний срок.

"Моей главной задачей на этом посту станет повышение доверия к агентству и повышение результативности его работы. Кроме того, необходимо обеспечить сохранение баланса между операционными потребностями стран-членов и ролью Европола в европейской повестке дня в сфере безопасности", - заявила де Болль после своего назначения.

48-летняя Катрин де Болль - юрист по образованию, была офицером сначала жандармерии, а затем криминальной полиции. В 2012 году она стала генеральным комиссаром Федеральной полиции Бельгии, став первой женщиной на этом посту.
Источник: tass.ru
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