«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 02 Мая
+15...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 327.25 KZT
  • €1 = 396.89 KZT
  • 1 RUB = 5.28 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Безработная оставила 2,5 миллиона тенге чаевых в шашлычной

Просмотров:596 Опубликовано: Сегодня, 07:55
Безработная оставила 2,5 миллиона тенге чаевых в шашлычной
Олеся Шемякова. Фото: Blick
Россиянка Олеся Шемякова, проживающая во Франции, по ошибке оставила на чай в швейцарской шашлычной более 7,7 тысячи франков (более 2,5 миллиона тенге). Об этом сообщает Blick.

При оплате чашки кофе и куска торта она ввела PIN-код карты в поле для ввода стоимости заказа. Это произошло в феврале этого года, однако женщина, не имеющая работы, осознала ошибку позднее, получив выписку из банка.

"Я глазам своим не поверила, это же очевидно была ошибка, - сообщила Шемякова. - Я на эти деньги несколько месяцев могла во Франции жить".

Безработная оставила 2,5 миллиона тенге чаевых в шашлычной


Как пишет издание, ни банк, ни полиция не смогли ей помочь. Тогда женщина обратилась напрямую к руководству заведения. Там ее сначала уверили, что вернут ей всю сумму, однако спустя некоторое время перестали выходить на связь.

Как сообщает Lenta.ru, брат владельца шашлычной пообещал, что ущерб будет возмещен. Сама Шемякина уверена, что такое заявление было сделано для отвода глаз и что она не получит деньги обратно. "Они, наверное, просто решили выкрутиться и сказали, что вернут деньги, а когда шумиха уляжется - опять пропадут", - добавила россиянка.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика