Казахстанцы могут рассчитываться за покупки с помощью смартфонов

Евразийский банк запустил цифровой кошелек Eurasian pay. Приложение уже доступно в Google Play. Благодаря ему клиенты банка, держатели карт Mastercard, смогут оплачивать покупки в магазинах с помощью телефона. Это удобнее и безопаснее, - говорят банкиры.



Для оплаты нужно иметь смартфон на базе ОС Android 4.4 и выше, поддерживающий технологию NFC, скачать мобильное приложение Eurasian pay и можно пользоваться. Оплата происходит в одно касание смартфоном к терминалу, принимающему бесконтактную технологию оплаты. Подтвердить оплату можно либо с помощью отпечатка пальца на смартфоне, либо путём ввода пароля, присланного в виде смс.



"Цифровой кошелек позволит клиентам "в одно касание" совершать покупки более чем в 8 миллионах торговых площадок в 111 странах мира, при этом, для совершения платежей не нужно носить с собой банковскую карту. Это новый этап для наших клиентов, которые сегодня могут отказаться от пластика и перейти на оплату мобильным телефоном. Новая услуга доступна только для Android, а 87% клиентов нашего интернет-банкинга используют телефоны на базе Android", - рассказал о новой услуге председатель правления АО "Евразийский банк" Павел Логинов.



При этом банк активно поощряет своих клиентов за использование карт для безналичных операций и возвращает на их карты до 6% бонусов по оплатам в разных торговых точках. Это делает покупки не только удобными, но и выгодными. Более того, Евразийский начисляет 10% на остаток денег на карте. Получить карту очень просто - можно заказать на сайте bonus.eubank.kz и ее вам бесплатно доставят.



Важно, что при использовании карты в кошельке Eurasian Pay ее номер не хранится ни на мобильном устройстве, ни на серверах банка, ни у торгово-сервисных предприятий. Таким образом, переживать за ее безопасность не стоит, ведь мошенники не смогут получить к ней доступ. При подключении карты к кошельку создается уникальный токен – 16-значная комбинация цифр, привязанная именно к кошельку на конкретном смартфоне. Данный токен используется при оплате. Mastercard первой внедрила в Казахстане сервис токенизации, и теперь банки смогут предоставлять своим клиентам современные платежные решения для бесконтактной оплаты смартфонами и другими устройствами.



Впервые платформа MDES была представлена в 2013 году в США, и с этого момента миллионы карт Masterсard были обработаны в рамках сервиса токенизации для использования в популярных электронных кошельках.