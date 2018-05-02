Иск в суд против Геннадия Головкина: могут ли наказать GGG

Совсем скоро, 5 мая, состоится поединок казахстанца Геннадия Головкина против американца Ванеса Мартиросяна. Казалось бы, GGG стоит в полной мере сосредоточиться на предстоящем бое, однако поводом для новых переживаний стал иск команды Сауля Альвареса в суд против Головкина. GGG обвиняют в клевете по поводу положительных допинг-тестов Канело в феврале, передает Today.kz.



Тогда Головкин публично обвинял Альвареса в намеренном употреблении допинга и называл его мошенником.



Иск против Головкина



Авторитетный эксперт в интервью Sports.kz поделился мнением, может ли Головкин понести наказание за свои слова.



"Не думаю, что люди Канело таким образом пытаются отвлечь Геннадия Головкина от боя с Ванесом Мартиросяном, потому что заниматься всем этим будет не он сам, а юристы и менеджеры GGG. Считаю, что это просто выражение эго команды Канело. Законы США о клевете делают необыкновенно трудной победу знаменитости или публичной фигуры, поэтому, я думаю, Саулю Альваресу суждено потерпеть неудачу. Канело злится и просто чувствует, что ему нужно делать хоть что-то, поэтому он попробовал такое", – отметил автор текстов о боксе и ММА для Yahoo! Sports Кевин Иол.



Мнение GGG



При этом сам Геннадий Головкин считает, что Альварес неуважительно относится к боксу. Казахстанец в очередной раз резко высказался по поводу проваленного допинг-теста мексиканца, приведшего к срыву их второго поединка.



"Рематч с Канело сорвался по его вине. Это важнейший поединок для бокса, крупнейший подарок людям, большие деньги для бизнеса. Я считаю, что это неуважение. Он – чемпион мирового уровня, он же не впервые пришел в бокс. Он – профессионал. Я не понимаю данную ситуацию", – поделился казахстанец.



Убытки от отмены рематча



Пока Головкин и Мартиросян готовятся к бою, эксперты подсчитывают общую сумму убытков от отмены рематча GGG и Канело. Речь идет о финансовых потерях в размере до 250 миллионов долларов.



Наиболее пострадавшими в данной ситуации, помимо Канело и Головкина, оказались Golden Boy Promotions, телеканал HBO, MGM Grand и спонсоры, вовлеченные в промокампанию. Кроме того, убытки понесли отели, кинотеатры, рестораны и прочие увеселительные заведения Лас-Вегаса.



Доход от продаж билетов в первом бою составил более 27 миллионов долларов за реализацию 17 318 билетов при общей вместимости T-Mobile Arena в 22 358 мест. Сообщается, что к моменту отмены второго поединка в кассах оставалось всего чуть более тысячи билетов.



Также финансовый ущерб в размере свыше 100 миллионов долларов связан с продажей PPV. Официальный показатель продаж в первом бою — 1,3 миллиона домов, хотя источник, близкий к ситуации, называет цифру 1,5 миллиона. При цене 79,75 общая сумма дохода составила 103,9 миллиона долларов при первом показателе, а за 1,5 миллиона прибыль составляет 119,9 миллиона долларов в системе HBO PPV.



По словам генерального директора MGM Resorts International Джима Маррена, отмена поединка стала одной из причин, по которой компания снизила ожидаемые доходы во втором квартале года.



Также срыв боя ударил по казне штата Невада, поскольку государство не получит шесть процентов налога от продажи билетов, а Атлетическая комиссия лишится вознаграждения в размере двух процентов от продаж, что составляет примерно 540 тысяч долларов.



Напомним, рематч Головкин – Альварес был запланирован на 5 мая, однако был отменен из-за положительных допинг-тестов Канело на кленбутерол (пробы от 17 и 20 февраля). Затем комиссия приняла решение дисквалифицировать его на полгода: он сможет вернуться на ринг 17 августа.



В итоге соперником казахстанца в поединке, намеченном на 5 мая, стал американец армянского происхождения Ванес Мартиросян.