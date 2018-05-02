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"Бархатная революция" в Армении продолжилась после поражения Пашиняна на выборах

Просмотров:368 Опубликовано: Сегодня, 11:56
"Бархатная революция" в Армении продолжилась после поражения Пашиняна на выборах
Фото ©REUTERS
Участники "бархатной революции" в Армении начали блокировать дорогу в ереванский аэропорт Звартноц, сообщает РИА Новости. Видеокадры размещены пользователями соцсети Youtube, а также на новостных сайтах.

Судя по кадрам, дорога перекрыта с двух сторон. Полиция уговаривает демонстрантов открыть дорогу.



1 мая лидер оппозиции Никол Пашинян, которого парламент не выбрал премьер-министром страны, призвал сторонников с утра 2 мая провести тотальную акцию гражданского неповиновения, объявить всеобщую забастовку, перекрыть все улицы, дороги, пути к аэропорту.

Национальное собрание Армении не смогло избрать лидера протестного движения Никола Пашиняна на должность главы правительства. За него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. В противном случае законодательный орган будет автоматически распущен.

Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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arelav_74 (Посетители) Сегодня, 15:15
Цитата: Maximizator
Кто знает, чем бы все закончилось...

- Закончится как и везде, ещё большей разрухой и нищетой! Ни один переворот на пользу людям не идёт. За место одних приходят другие, только голодные и потратившиеся на организацию переворота.

Каждый по своему прав... А по Моему нет!
 
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  • Quwanysh Atshybaiuly
 Maximizator (Посетители) Сегодня, 14:54
В армении живет чтото около 3млн человек.
Все друг друга знают. Все знают, кто чем занимается, и откуда у кого деньги. Тем более, что деньги это очень редкостное явление в этой очень бедной стране.
Но тем не менее у представителей одного клана их есть.
В стране тотальная коррупция и кумовство.
Людям это надоело.
Надо отдать должное Саргсяну, он не полез в бутылку и не стал силой цепляться за власть. Не стал стрелять в армян.
А может просто испугался, ведь армейские тоже выступали на стороне протестующих. Кто знает, чем бы все закончилось...
 
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  • Alpha
  • arelav_74
 Satuk (Посетители) Сегодня, 13:41
Цитата: Maximizator
Главное, чтобы без стрельбы и мордобоя. Надо по цивилизованному.

 Не смешите наши тапочки милейший,все бархатные революции срежиссированы в сшп и без кровавых соплей там не обойдётся как и везде.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:38
Ármen qalqyna sabyrlyq pen tynyshtyq. Aman bolsyn...
 
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  • Satuk
  • arelav_74
 master_kz (Посетители) Сегодня, 13:11
Цитата: Maximizator
Главное, чтобы без стрельбы и мордобоя.

Тогда теряется весь смысл этих безмозглых революций uhmylka
 
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Maximizator (Посетители) Сегодня, 12:35
Главное, чтобы без стрельбы и мордобоя. Надо по цивилизованному.
 
 

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