Изменения в системе страхования: как планируют защищать казахстанских туристов

В Мажилисе во втором чтении одобрили поправки в законодательные акты по вопросам страхования и страховой деятельности, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"В целях защиты туристов, выезжающих за рубеж, пересмотрена система страхования рисков. Туристу предоставляется право выбора страховой организации для заключения договора обязательного страхования. Определены страховые случаи и расходы, покрываемые при наступлении страховых случаев, в том числе при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи. Внесены поправки, четко оговаривающие срок действия договора обязательного страхования туриста, и предусматривают защиту застрахованных туристов на весь срок фактического пребывания за рубежом", - сказал депутат Мажилиса Сергей Симонов на пленарном заседании палаты.



"Согласно внесенным поправкам, договор обязательного страхования туриста не прекращает своего действия по первому наступившему страховому случаю, а также в случае пребывания туриста за рубежом на дополнительный срок по причине задержки рейса", - указал мажилисмен.



В рамках обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств обеспечен принцип непрерывности действия страхового полиса в течение одного года независимо от количества страховых случаев. Кроме того, увеличен предельный объем ответственности страховщика за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевшего.



Также в законопроект внесены поправки, направленные на совершенствование инфраструктуры фондового рынка, системы корпоративного управления в акционерных обществах, а также либерализацию деятельности участников рынка ценных бумаг.



"В рамках законопроекта четко установлено право страхователя обратиться в суд в случае несогласия с решением страховщика или страхового омбудсмена. Предусмотрен порядок обращения застрахованного через страховую компанию к страховому омбудсмену", - указывается в справке к законопроекту.



Также, по словам депутата Симонова, предусмотрен ряд мер по обеспечению доступности и снижению стоимости страховых услуг для населения и бизнеса, в том числе посредством развития прямых продаж и снижения участия посредников страховых агентов. Приняты нормы, предотвращающие недобросовестную конкуренцию и мошеннические схемы деятельности страховых агентов.



"Теперь страховая организация каждые три года будет обязана проверить соответствие страхового агента требованиям, установленным законом "О страховании и страховой деятельности". Неисполнение страховым агентом обязанностей, вытекающих из условий договора поручения, является основанием для последующего запрета на осуществление деятельности в течение пяти лет. Кроме того, установлена ответственность страховой организации за нарушение страховым агентом требований законодательства о страховании", - отметил он.