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Астанчанам предложили переходить дорогу с флажками в руках

Просмотров:164 Опубликовано: Сегодня, 14:02
Астанчанам предложили переходить дорогу с флажками в руках
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
Столичных пешеходов попробуют обезопасить с помощью светоотражающих флажков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики акимата Астаны.

Как сообщается, пилотный проект будет презентован 3 мая 2018 года на нерегулируемом перекрестке по улице Сейфуллина в районе школы № 2 и городской поликлиники № 1.

По данным управления, суть проекта состоит в том, что при пересечении зебры человек должен будет взять специальный флажок из установленной на знаке корзины, перейти с ним и положить его в корзину на противоположной стороне. Отмечается, что пешеход с ярким флажком будет более заметен водителю.

"Актуальность проекта заключается в том, что в Астане за последние три года на пешеходных переходах улиц зарегистрировано 455 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадало 207 детей в возрасте до 18 лет. К тому же проект не требует больших вложений и в целом ориентирован на экономию бюджетных средств", - говорится в распространенном сообщении.

Также сообщается, что в случае успешности пилотного проекта, который реализуют магистранты Академии государственного управления при Президенте РК, планируется продолжить реализацию данного проекта на всех нерегулируемых пешеходах Астаны.

Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 15:25
Yeger júrgizýshiler tas joldyń ústinde syrlanģan aq tústi syzyqtardy kórmese, kishkentai bairaqty qalaısha kórmek!?
 
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  • arelav_74
 бася (Посетители) Сегодня, 14:48
а с шариками можно? crazy
 
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  • бася
  • arelav_74
 Thornhill (Посетители) Сегодня, 14:44
Моразм крепчает! А светофор с лежачими полицейскими установить не вариант? Как это делают в нормальных странах!
 
 

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