Астанчанам предложили переходить дорогу с флажками в руках

Столичных пешеходов попробуют обезопасить с помощью светоотражающих флажков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики акимата Астаны.
Как сообщается, пилотный проект будет презентован 3 мая 2018 года на нерегулируемом перекрестке по улице Сейфуллина в районе школы № 2 и городской поликлиники № 1.
По данным управления, суть проекта состоит в том, что при пересечении зебры человек должен будет взять специальный флажок из установленной на знаке корзины, перейти с ним и положить его в корзину на противоположной стороне. Отмечается, что пешеход с ярким флажком будет более заметен водителю.
"Актуальность проекта заключается в том, что в Астане за последние три года на пешеходных переходах улиц зарегистрировано 455 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадало 207 детей в возрасте до 18 лет. К тому же проект не требует больших вложений и в целом ориентирован на экономию бюджетных средств", - говорится в распространенном сообщении.
Также сообщается, что в случае успешности пилотного проекта, который реализуют магистранты Академии государственного управления при Президенте РК, планируется продолжить реализацию данного проекта на всех нерегулируемых пешеходах Астаны.
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