Опасные игры детей на крыше: учителя обратились к казахстанцам

Руководители школ Кокшетау обратились к родителям учеников с просьбой обратить внимание на опасные игры, в которых детей вовлекают в соцсетях, передает Tengrinews.kz.



"Администраторы подобных игр заманивают детей в закрытые группы, там под разными предлогами склоняют участвовать во флешмобах, которые заканчиваются смертью", - пишут авторы обращения.



Они назвали признаки, по которым можно определить, что ребенок попал в подобную игру:



- Выбор черной мрачной одежды, возможно, с символами, ассоциирующимися со смертью;



- Внезапное изменение внешности: выбривание висков, окрашивание волос в неестественные тона;



- Нарушение сна: сонливость или бессонница;



- Появление на теле следов порезов, ожогов и иных признаков членовредительства (шрамы, ямы на теле, порезы, проколы);



- Постоянная вовлеченность в виртуальный мир, увлеченная переписка в сети (часто с малознакомыми людьми);



- Закрытие доступа к девайсам, установка дополнительных паролей на домашнем компьютере, использование браузеров, предоставляющих возможность анонимного просмотра страниц;



- Увлеченность мистическими фильмами и сценами жестокости и насилия;



- Неожиданное желание сделать татуировку со странными символами;



- Отказ от общения с родителями и маскировка своих проблем и переживаний;



- Тревожные сигналы из соцсетей: Депрессивные посты в соц.сетях, публикации на своей страничке мрачных образов или цитат, связанных со смертью.



"Закрывание лица руками либо одеждой на фотографиях, демонстрирование указательного пальца на таких снимках, загруженных в социальных сетях, символизируют суицидальные мысли. Опасными считаются такие символы, как медузы, кошки, бабочки, единороги, съемки с высоты, крыш и чердаков, а также изображение того, как киты плывут вверх. Сохранение на своей страничке в социальных сетях странной депрессивной музыки (особенно музыкальных направлений, пропагандирующих печаль и смерть) - один из ярких “симптомов” суицидальных наклонностей. Если вы обнаружили у своего ребенка хотя бы несколько из вышеперечисленных признаков, если вы подозреваете, что он состоит в “группе смерти”, не кричите и не требуйте от него “срочно прекратить”. Любой конфликт может спровоцировать осуществление задуманного. Главное - незамедлительно обратитесь к школьному психологу с ребенком или же самостоятельно", - просят родителей руководители школ.