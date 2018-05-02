Опасные игры детей на крыше: учителя обратились к казахстанцам

Руководители школ Кокшетау обратились к родителям учеников с просьбой обратить внимание на опасные игры, в которых детей вовлекают в соцсетях, передает Tengrinews.kz.
"Администраторы подобных игр заманивают детей в закрытые группы, там под разными предлогами склоняют участвовать во флешмобах, которые заканчиваются смертью", - пишут авторы обращения.
Они назвали признаки, по которым можно определить, что ребенок попал в подобную игру:
- Выбор черной мрачной одежды, возможно, с символами, ассоциирующимися со смертью;
- Внезапное изменение внешности: выбривание висков, окрашивание волос в неестественные тона;
- Нарушение сна: сонливость или бессонница;
- Появление на теле следов порезов, ожогов и иных признаков членовредительства (шрамы, ямы на теле, порезы, проколы);
- Постоянная вовлеченность в виртуальный мир, увлеченная переписка в сети (часто с малознакомыми людьми);
- Закрытие доступа к девайсам, установка дополнительных паролей на домашнем компьютере, использование браузеров, предоставляющих возможность анонимного просмотра страниц;
- Увлеченность мистическими фильмами и сценами жестокости и насилия;
- Неожиданное желание сделать татуировку со странными символами;
- Отказ от общения с родителями и маскировка своих проблем и переживаний;
- Тревожные сигналы из соцсетей: Депрессивные посты в соц.сетях, публикации на своей страничке мрачных образов или цитат, связанных со смертью.
"Закрывание лица руками либо одеждой на фотографиях, демонстрирование указательного пальца на таких снимках, загруженных в социальных сетях, символизируют суицидальные мысли. Опасными считаются такие символы, как медузы, кошки, бабочки, единороги, съемки с высоты, крыш и чердаков, а также изображение того, как киты плывут вверх. Сохранение на своей страничке в социальных сетях странной депрессивной музыки (особенно музыкальных направлений, пропагандирующих печаль и смерть) - один из ярких “симптомов” суицидальных наклонностей. Если вы обнаружили у своего ребенка хотя бы несколько из вышеперечисленных признаков, если вы подозреваете, что он состоит в “группе смерти”, не кричите и не требуйте от него “срочно прекратить”. Любой конфликт может спровоцировать осуществление задуманного. Главное - незамедлительно обратитесь к школьному психологу с ребенком или же самостоятельно", - просят родителей руководители школ.
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