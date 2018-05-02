За 5 лет число получивших российское гражданство мигрантов из Казахстана выросло втрое

В 2012 году переселенцам из Казахстана выдали 14 585 российских паспортов, в 2017-м – 40 718.



В 2017 году 40 718 казахстанцев получили российское гражданство. Это второй показатель среди переселенцев в Российскую Федерацию, сообщает RT.



Больше всего российских паспортов за год выдали украинцам – 85 119. На третьем месте – переселенцы из Таджикистана.



За пять лет число мигрантов из Казахстана, ставших гражданами России, возросло почти в три раза. В 2012-м казахстанцам выдали 14 585 паспортов, и, по данным МВД, это был самый высокий показатель среди иностранцев-мигрантов.



"Из Казахстана ехали люди, у которых есть родственные связи в России, в упрощённом порядке за три месяца они получали документы. Но как только началась война на Украине, оттуда поехало ещё больше людей", – пояснил Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.



Выходцы из Евразийского экономического союза приравнены в трудовых правах к гражданам РФ. Им легче других закрепиться в России и впоследствии оформить гражданство, подчеркнул Вадим Коженов.



Глава комитета Совета Ассамблеи народов России по общественной дипломатии Аркадий Тумасов отметил, что на статистику существенно повлияло облегчение мигрантам процесса подачи документов.



"Я связываю это с упрощением процедуры и с выстраиванием чёткой политики по отношению к мигрантам. Раньше, чтобы пройти регистрацию, требовалось от двух до трёх дней. За каждой справкой нужно было бегать по всему городу, а сейчас это делается централизованно благодаря системе одного окна", – отметил он.



За 2017 год Казахстан покинули 37,7 тысячи человек. Это на 25,3%, больше чем в 2015 году, когда страну покинули 30,1 тысячи человек. Преимущественно казахстанцы уезжали в страны СНГ – 33,7 тысячи, в другие страны выбыло 4000 человек.



Аналитик Дархан Жумашев по заказу МОН РК провёл исследование иммиграционных потоков в Казахстане за последние три года. Оно показало, что подавляющее большинство выбывающих из страны граждан выезжают за рубеж не ради обучения, а на постоянное место жительство вместе с семьями и детьми. Из них около 90% воссоединяются с исторической родиной.