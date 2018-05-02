«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 02 Мая
+25...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 329.99 KZT
  • €1 = 395.99 KZT
  • 1 RUB = 5.18 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Разницу в выплатах ветеранам к 9 Мая объяснила Абылкасымова

Просмотров:111 Опубликовано: Сегодня, 17:37
Разницу в выплатах ветеранам к 9 Мая объяснила Абылкасымова
Фото ©Турар Казангапов
Министр труда и соцзащиты населения Мадина Абылкасымова объяснила разницу в выплатах ветеранам Великой Отечественной войны, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В разных регионах определяется разный размер в зависимости от возможностей бюджета. Сумма варьируется в зависимости от каждого региона, как определит местный маслихат. Данный вид расходов относится к компетенции местного бюджета, поэтому принимает решение маслихат. Мы, конечно, рекомендуем всем единообразно устанавливать выплаты ветеранам", - отметила министр в кулуарах после заседания правительства.

Она сообщила, что рекомендованная ведомством сумма соответствует среднему размеру выплат и составляет порядка полумиллиона тенге.

Абылкасымова добавила, что участие ветеранов в праздничных мероприятиях, в том числе в параде в Москве, также определяется возможностями местных бюджетов.

Ранее сообщалось, что в Астане участники и инвалиды ВОВ получат по 511 тысяч 135 тенге.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика