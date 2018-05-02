Разницу в выплатах ветеранам к 9 Мая объяснила Абылкасымова

Министр труда и соцзащиты населения Мадина Абылкасымова объяснила разницу в выплатах ветеранам Великой Отечественной войны, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"В разных регионах определяется разный размер в зависимости от возможностей бюджета. Сумма варьируется в зависимости от каждого региона, как определит местный маслихат. Данный вид расходов относится к компетенции местного бюджета, поэтому принимает решение маслихат. Мы, конечно, рекомендуем всем единообразно устанавливать выплаты ветеранам", - отметила министр в кулуарах после заседания правительства.
Она сообщила, что рекомендованная ведомством сумма соответствует среднему размеру выплат и составляет порядка полумиллиона тенге.
Абылкасымова добавила, что участие ветеранов в праздничных мероприятиях, в том числе в параде в Москве, также определяется возможностями местных бюджетов.
Ранее сообщалось, что в Астане участники и инвалиды ВОВ получат по 511 тысяч 135 тенге.
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