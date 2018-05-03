ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства, передает ТАСС.
Рынок был уверен, что ставка будет сохранена сегодня на прежнем уровне 1,5-1,75% годовых. В частности, фьючерсы на процентную ставку свидетельствовали о том, что вероятность сохранения ставки на прежнем уровне составляла 66,8%, а вероятность ее повышения на 25 б.п. составляла 33,2%. Кроме того, только 2 из 93 опрошенных Bloomberg экспертов ожидали сегодня повышения ставки на 25 б.п., а все остальные экономисты прогнозировали сохранения ставки на прежнем уровне 1,5-1,75% годовых.
14 декабря 2016 года ФРС повысила базовую процентную ставку c 0,25-0,5% до 0,5-0,75%.
Это было второе повышение после 2008 года. Решение объяснялось улучшением прогнозов ФРС по уровню безработицы, инфляции, а также по росту ВВП США в 2016 году. Позже 15 марта 2017 года ФРС повысила ставку c 0,5-0,75% до 0,75-1,0%, 14 июня - до 1-1,25%, а 13 декабря - до 1,25-1,5%. В текущем году 21 марта ФРС повысила ставку еще раз - до 1,5-1,75%.
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