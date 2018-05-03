В США умер певец Вадим Мулерман‍

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Нью-Йорке в возрасте 79 лет умер известный советский эстрадный певец, народный артист РСФСР, заслуженный артист Украины Вадим Мулерман. О его смерти сообщила певица и друг семьи Нина Бродская.



"Только сейчас разговаривала со Светланой, женой Вадима Мулермана. Светлана сообщила, что все случилось этой ночью в госпитале, где, к сожалению, не могли выяснить причину болезни, и удалось узнать это за неделю до ухода Вадима из жизни", — написала она в Facebook.



Мулерман получил народную известность в СССР в 1960-х годах. Он первым исполнил такие известные песни, как "Лада" Владимира Шаинского и Михаила Пляцковского, "Трус не играет в хоккей" Александры Пахмутовой, Николая Добронравова и Сергея Гребенникова, "Как хорошо быть генералом" Вадима Гамалии и Михаила Танича. Также он исполнял композиции Давида Тухманова, Роберта Рождественского и других.



Последние годы Мулерман жил в Соединенных Штатах.

"Любимец публики с трудной судьбой"



Председатель Союза московских композиторов Олег Галахов сказал РИА Новости, что Вадим Мулерман был любимцем публики, очень одаренным артистом с трудной судьбой. "Он, конечно, человек очень талантливый, одареннейший музыкант. Но мне кажется, судьба у него была странная. Он был любимцем публики, но исчез из обозрения раньше времени. Он музыкант с трудной судьбой, хоть и делал хиты того времени", — сказал Галахов.



В свою очередь, композитор Александр Журбин сказал, что Мулерман был прекрасным исполнителем, но его недооценили на родине.



"Он был милейший человек, мы общались и в России, и в Америке. Прекрасный исполнитель, к сожалению, недооцененный, потому и уехал, потом вернулся, но уже поздно", — отметил Журбин. "А песни, которые он спел, "Лада" и другие, поют до сих пор", — добавил композитор.