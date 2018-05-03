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Трампа официально выдвинули на Нобелевскую премию мира

Просмотров:229 Опубликовано: Сегодня, 08:19
Трампа официально выдвинули на Нобелевскую премию мира
REUTERS/Carlos Barria©
18 членов палаты представителей конгресса США официально обратились в Нобелевский комитет с инициативой удостоить президента Дональда Трампа премии мира за его усилия по разрешению ядерной проблемы КНДР, сообщает РИА Новости.

"С момента вступления в должность президент Трамп неустанно работал, чтобы оказать максимальное давление на Северную Корею, чтобы она прекратила свою незаконную программу оружия (массового поражения) и чтобы принести мир в регион", - говорится в опубликованном письме конгрессменов.

Как отмечается в письме, "несмотря на то, что Северная Корея десятилетиями игнорирует требования международного сообщества по прекращению своих агрессивных действий, политика Трампа "мир через силу" работает и приносит мир на Корейский полуостров". "Мы полагаем, что никто так не достоин признания (Нобелевского) комитета в 2019 году, как президент Трамп за его неустанную работу по достижению мира во всем мире", - говорится в письме.

Напомним, 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом состоялась встреча между президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Эти переговоры стали первой встречей на высшем уровне между Югом и Севером за более чем десять лет. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали совместную декларацию "о мире, процветании и объединении Корейского полуострова".

Как сообщалось ранее, в ближайшее время ожидается встреча лидера КНДР с Трампом.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Штирлиц (Посетители) Сегодня, 09:33
Интересная формулировка - "за его усилия по разрешению ядерной проблемы КНДР"... Если бы США не подогнали свой флот к Корейскому полуострову, то и кипиша бы не было. Это ведь не северокорейский флот болтался у берегов Манхеттена. Едем дальше - в США построено 440 АЭС. А почему другим нельзя строить для себя АЭС? Почему разрешение надо спрашивать у США? Почему другие должны сжигать углеводороды? В С Корее незаконное производство ЯО, а в США законно? Помнится именно США разделили Корею на 2 противоборствующие страны. Еще формулировка - "за его неустанную работу по достижению мира во всем мире". Это за бомбардировку Югославии, Ирака, Ливии, Сирии?
 
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  • arelav_74
 Voodoo_qoldie (Посетители) Сегодня, 09:13
Да, мир сходит с ума! А ведь могут и присудить премию! Ой, что делается... bazar
 
 

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