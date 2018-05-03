Трампа официально выдвинули на Нобелевскую премию мира

18 членов палаты представителей конгресса США официально обратились в Нобелевский комитет с инициативой удостоить президента Дональда Трампа премии мира за его усилия по разрешению ядерной проблемы КНДР, сообщает РИА Новости.



"С момента вступления в должность президент Трамп неустанно работал, чтобы оказать максимальное давление на Северную Корею, чтобы она прекратила свою незаконную программу оружия (массового поражения) и чтобы принести мир в регион", - говорится в опубликованном письме конгрессменов.



Как отмечается в письме, "несмотря на то, что Северная Корея десятилетиями игнорирует требования международного сообщества по прекращению своих агрессивных действий, политика Трампа "мир через силу" работает и приносит мир на Корейский полуостров". "Мы полагаем, что никто так не достоин признания (Нобелевского) комитета в 2019 году, как президент Трамп за его неустанную работу по достижению мира во всем мире", - говорится в письме.



Напомним, 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом состоялась встреча между президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Эти переговоры стали первой встречей на высшем уровне между Югом и Севером за более чем десять лет. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали совместную декларацию "о мире, процветании и объединении Корейского полуострова".



Как сообщалось ранее, в ближайшее время ожидается встреча лидера КНДР с Трампом.