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Белый автомобиль стал лидером цветовых предпочтений казахстанцев

Просмотров:97 Опубликовано: Сегодня, 09:02
Белый автомобиль стал лидером цветовых предпочтений казахстанцев
Фото из открытых источников
На авторынке Казахстана сформировался любопытный тренд: водители больше всего предпочитают авто трех расцветок – не ярких и не броских. Об этом сообщается в новом исследовании Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ) о сделках по купле-продаже транспорта, передает Today.kz.

​​​​​​​"Три цвета и их производные оттенки – основные на рынке и по сей день. Больше всего сделок приходится на автомобили белого цвета (23,7 процента), серебристые на второй позиции (14,2 процента), автомобили черного цвета – 12,6 процента всех регистраций. Примечательно, что автомобили более ярких цветов, красные, синие, зеленые, в большинстве своем старше 20 лет и ввозились в нашу страну подержанными", – говорится в сообщении АКАБ.

По данным организации, в апреле 2018 года полиция поставила на учет 99 680 авто. Месячный рост составил 9,3 процента.
Основная масса сделок пришлась на подержанные машины.

"Доля первичной регистрации на фоне общего числа регистраций в апреле изменилась едва заметно (6,7 против 6,4 процента в марте), однако в количественном выражении на первичный учет поставлено 6 282 против 5 494 авто. Остальные 93 398 пришлись на вторичную регистрацию – переоформление автомобилей. 37 582 единицы от общего числа регистраций по-прежнему приходятся на автомобили возрастом старше 20 лет. На технику от 10 до 20 лет – 28 152 единицы. Количество сделок с автомобилями 2008-2015 годов выпуска растет быстрее всего – 24 243 регистрации. На автомобили до трех лет приходится 9 586 сделок", – информирует АКАБ.

Больше всего покупателей, которые приобрели личное авто в апреле, отмечается в Алматинской области. Однако по итогам четырех месяцев этого года на первом месте ЮКО: в этой области в январе-апреле было зарегистрировано 53 421 авто (первичная регистрация – 1 921 единица). Алматинская область – 52 993 автомашины, из них 1 766 впервые зарегистрированных автомобилей. Третью и четвертую позиции "забрали" Алматы (44 852 единицы авто) и Астана (30 055 автомобилей). В этих же городах продается и больше всего новых автомобилей – 4 597 и 2 821 первичных регистраций, соответственно.

По итогам первых четырех месяцев, отметили в ассоциации, лидером по числу сделок остается Toyota Camry всех годов выпуска. Она вытесняет с первых строчек престарелый парк автомобилей Volkswagen – модели Passat и Golf. Последнего, к слову, в ближайшие годы, скорее всего, подвинет Daewoo Nexia.

"В регионах по-прежнему достаточно популярны: Opel Vectra, Audi 100 и Mazda 626. Немало на вторичном рынке автомобилей LADA Priora и LADA Samara, купленных за последние 10 лет. Программа утилизации вытеснила за десятку самых распространенных автомобилей классическое семейство "Жигулей", стоимость которых едва стала превышать размер компенсации за сдачу на утилизацию", – сообщается в информации АКАБ.
Источник: today.kz
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