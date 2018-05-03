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Утечку данных и продажу тестов ЕНТ прокомментировали в МОН РК

Просмотров:162 Опубликовано: Сегодня, 10:19
Утечку данных и продажу тестов ЕНТ прокомментировали в МОН РК
фото с сайта inform.kz
Директор Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК Рамазан Алимкулов прокомментировал возможность продажи правильных ответов к вопросам Единого национального тестирования, сообщает KTK.kz.

"Ежегодно в преддверии ЕНТ появляются мошенники, которые предлагают якобы правильные коды ответов к вопросам ЕНТ. Вопрос разработки и хранения тестовых заданий на ЕНТ относится к закону "О государственных секретах". Никогда не было моментов утечки или каких-то продаж. Возможно, эти мошенники собирают на просторах интернета какие-то задания, которые, может, сами составляют и под видом того, что это настоящие коды ответов, продают", – сказал Рамазан Алимкулов

Напомним, ЕНТ в этом году пройдет с 20 июня по 1 июля. Тестирование проводится по пяти предметам: трем обязательным и двум профильным в зависимости от выбранной специальности. Около 200 выпускников будут сдавать ЕНТ на английском языке.

Изменения коснулись обладателей "Алтын белгі". У них будет преимущество при поступлении в вуз только при одинаковом количестве баллов с другим претендентом. Также стало известно, что выпускникам дополнительно выделили 20 тысяч грантов, из них 11 тысяч – по техническим специальностям.
Источник: kazpravda.kz
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