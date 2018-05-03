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Банки Казахстана обязали контролировать смартфоны сотрудников

Просмотров:134 Опубликовано: Сегодня, 11:48
Банки Казахстана обязали контролировать смартфоны сотрудников
Иллюстративное фото: pexels.com
Банки Казахстана обязали создать системы учета рабочих станций и мобильных устройств в корпоративной сети, которые позволяют точно определять местонахождение данной рабочей станции или принадлежность мобильного устройства. Об этом говорится в постановлении правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2018 года № 48, передает Tengrinews.kz.

В правилах указано, что, если сотрудники используют личные устройства для обработки информационных активов банка, на данные устройства устанавливается специальное программное обеспечение, обеспечивающие разделение сред обработки личных данных и информационных активов банка, организации.

"В банке, организации определяются и внедряются организационные и технические меры, запрещающие пользователям проводить самостоятельно установку и настройку программного обеспечения, рабочих станций и периферийного оборудования", - говорится в постановлении.

Также в документе указано, что в случае подключения мобильных устройств к информационным системам банка, организации из-за пределов периметра защиты банка, организации на данных устройствах устанавливается ПО, которое позволяет дистанционно удалять данные с устройства. При этом вся информация банка, организации, размещенная на мобильных устройствах, хранится в зашифрованном виде.
Источник: Tengrinews.kz
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