Банки Казахстана обязали контролировать смартфоны сотрудников

Банки Казахстана обязали создать системы учета рабочих станций и мобильных устройств в корпоративной сети, которые позволяют точно определять местонахождение данной рабочей станции или принадлежность мобильного устройства. Об этом говорится в постановлении правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2018 года № 48, передает Tengrinews.kz.
В правилах указано, что, если сотрудники используют личные устройства для обработки информационных активов банка, на данные устройства устанавливается специальное программное обеспечение, обеспечивающие разделение сред обработки личных данных и информационных активов банка, организации.
"В банке, организации определяются и внедряются организационные и технические меры, запрещающие пользователям проводить самостоятельно установку и настройку программного обеспечения, рабочих станций и периферийного оборудования", - говорится в постановлении.
Также в документе указано, что в случае подключения мобильных устройств к информационным системам банка, организации из-за пределов периметра защиты банка, организации на данных устройствах устанавливается ПО, которое позволяет дистанционно удалять данные с устройства. При этом вся информация банка, организации, размещенная на мобильных устройствах, хранится в зашифрованном виде.
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