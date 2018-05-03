Сервис "Военнопленные ВОВ" запустило МВД Казахстана

Министерство внутренних дел Казахстана запустило базу данных "Военнопленные Великой Отечественной войны", передает Tengrinews.kz.
В базе, доступной по ссылке
, можно найти информацию о попавших в плен во время Великой Отечественной войны и репатриированных из Германии граждан бывшего СССР по их фильтрационным делам. В базу "Военнопленные Великой Отечественной войны" включены сведения, взятые из фильтрационных дел и трофейных карточек на советских солдат, попавших в плен во время Великой Отечественной войны. Также в данную базу включена информация на более 60 тысяч военнопленных Второй мировой войны, большая часть которых погибла в немецком плену.
При наполнении сервиса "Военнопленные Великой Отечественной Войны" включены следующие данные: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, место рождения (республика, область, город, село), место проживания до войны, место работы и должность, воинское звание, когда и кем призван, наименование воинской части и должность, дата и место пленения, место нахождения в плену и номер архивного дела.
"Сведения о военнопленных Великой Отечественной войны нужны сотням тысяч людей для восстановления судеб их отцов и дедов, братьев и родственников, побывавших в плену. Также информация нужна историкам, краеведам, журналистам для восполнения белых пятен в истории Великой Отечественной войны. Сервис "Военнопленные Великой Отечественной Войны" будет востребован гражданами не только нашей республики, а также ближнего и дальнего зарубежья. Создание и обнародование оцифрованной базы данных "Военнопленные Великкой Отечественной Войны" это внесение определенной лепты в дело по восстановлению исторической справедливости", - прокомментировали в МВД.
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