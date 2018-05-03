«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 03 Мая
+24...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 329.99 KZT
  • €1 = 395.99 KZT
  • 1 RUB = 5.18 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Медали времен ВОВ продают на сайте объявлений

Просмотров:300 Опубликовано: Сегодня, 13:44
Медали времен ВОВ продают на сайте объявлений
.
На сайте бесплатных объявлений выставлены на продажу медали времен Великой Отечественной войны, в том числе медаль "За оборону Ленинграда" и медаль "За победу над Германией", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Медали времен ВОВ продают на сайте объявлений


Продавцы утверждают, что медали все оригинальные.

Цены варьируются от пяти до восьми тысяч тенге и продаются вместе с ленточками, а в некоторых случаях вместе с сертификатом. К примеру Медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне" стоит от 7500 тенге.


Медали времен ВОВ продают на сайте объявлений


Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945" выставлена на продажу по цене от пяти тысяч.

Медали времен ВОВ продают на сайте объявлений


Кроме того, на сайте появились объявления о продаже медалей "За оборону Ленинграда", "За оборону Кавказа", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне" и другие.

"Конечно, я осуждаю такие поступки. Кем бы они ни были, те кто продают. Может, это медали их дедов. Такие вещи надо хранить как реликвию, передавать из поколения в поколение, гордиться. Эти медали, все медали, завоеваны тяжелым трудом, жизнью, здоровьем. Их родина наградила, продавать такое немыслимо", - прокомментировал консультант Совета ветеранов Астаны Амангельды Аширов.

Он призвал родных ветеранов ни в коем случае не продавать медали своих предков и беречь их как память.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • leo529
  • dolph02071075
 mer (Посетители) Сегодня, 15:01
200 лет назад была война,кто нибудь, что нибудь помнит,упоминает? Время оно такое.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • babnik
  • Orange
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 14:01
Qaryn ash kezde, neni satpaısyń?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика