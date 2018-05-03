Медали времен ВОВ продают на сайте объявлений

На сайте бесплатных объявлений выставлены на продажу медали времен Великой Отечественной войны, в том числе медаль "За оборону Ленинграда" и медаль "За победу над Германией", передает корреспондент Tengrinews.kz.Продавцы утверждают, что медали все оригинальные.Цены варьируются от пяти до восьми тысяч тенге и продаются вместе с ленточками, а в некоторых случаях вместе с сертификатом. К примеру Медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне" стоит от 7500 тенге.Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945" выставлена на продажу по цене от пяти тысяч.Кроме того, на сайте появились объявления о продаже медалей "За оборону Ленинграда", "За оборону Кавказа", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне" и другие."Конечно, я осуждаю такие поступки. Кем бы они ни были, те кто продают. Может, это медали их дедов. Такие вещи надо хранить как реликвию, передавать из поколения в поколение, гордиться. Эти медали, все медали, завоеваны тяжелым трудом, жизнью, здоровьем. Их родина наградила, продавать такое немыслимо", - прокомментировал консультант Совета ветеранов Астаны Амангельды Аширов.Он призвал родных ветеранов ни в коем случае не продавать медали своих предков и беречь их как память.