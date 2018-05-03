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Алматы и Стамбул поспорят за право проведения ЧМ по борьбе 2019 года

Просмотров:73 Опубликовано: Сегодня, 14:32
Алматы и Стамбул поспорят за право проведения ЧМ по борьбе 2019 года
© Foto: Национальная федерация джиу-джитсу Казахстана
АСТАНА, 3 мая — Sputnik. Турция и Казахстан подали заявки на проведение чемпионата мира по спортивной борьбе 2019 года, передает Р-Спорт.

Как отмечается, ЧМ-2019 будет лицензионным соревнованием для отбора на Олимпийские игры 2020 года в Токио и пройдет во второй половине следующего года. Чемпионат мира-2018 состоится в октябре в Будапеште.

"Мы сегодня имеем заявки от двух кандидатов на проведение чемпионата мира 2019 года — это города Стамбул и Алматы. Мы внимательно изучаем условия, которые предлагают данные страны. И выбор будет сделан в июне на нашем исполкоме (UWW). Исполком UWW предложит свое решение членам бюро исполкома, заседание которого состоится в конце июля-начале августа в Риме. Тогда мы и объявим, где будет проведен чемпионат мира 2019 года", — заявил журналистам президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович.

Глава UWW подчеркнул, что организация сейчас в большей степени контролирует подготовку чемпионатов мира, чем прежде.
Источник: sputniknews.kz
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