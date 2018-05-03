Блокировку Viber вслед за Telegram обсуждают в России

Министр связи России Николай Никифоров считает, что Viber могут заблокировать вслед за Telegram, если ФСБ не будут предоставлены ключи шифрования, пишет РИА Новости.
Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ.
"Это вопрос к Федеральной службе безопасности, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения их приказа о предоставлении ключей шифрования - это полномочия ФСБ. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, они могут также обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение", - сказал Никифоров, отвечая на вопросы журналистов.
После блокировки Роскомнадзором ряда IP-адресов начались массовые жалобы на сбои от пользователей Viber. В компании заявляли, что мессенджер стал "заложником" ситуации с блокировкой Telegram в РФ.
Позднее компания - владелец мессенджера заявила, что работа мессенджера в России полностью восстановлена, а сам Viber продолжит придерживаться политики конфиденциальности данных пользователей, обеспечивая сквозное шифрование всех звонков и чатов.
По мнению советника президента РФ по вопросам развития Интернета Германа Клименко, процесс блокировки мессенджера Viber может, аналогично истории с Telegram, занять полгода от момента получения запроса со стороны ФСБ.
"Насколько я знаю, руководитель Viber заявил, что у них такая же система авторизации, как у Telegram. Никифоров достаточно справедливо предположил, что если будет такой же процесс, у ФСБ будут такие же вопросы к Viber, а он не сможет выдать, то процедура будет точно такой же. Никто не знает (как долго может Viber не быть запрещенным - прим. автора). Насколько я знаю, процедура Павла Дурова (основателя Telegram - прим. автора) заняла от момента предъявления просьбы до решения суда примерно полгода. Но это если вопросы будут, по-моему, это логично", - сообщил Клименко.
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