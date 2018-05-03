В больнице Алматы, где главврач призывал крутить больных на деньги, похищено 250 млн тенге

Со счетов городской клинической больницы №4 города Алматы похищено 250 млн тенге. На скамье подсудимых – трое бухгалтеров учреждения. Сама поликлиника стала знаменита после скандального видеоролика, где главный врач призывал своих сотрудников крутить больных на деньги.Пропажу денег обнаружили, когда оскандалившегося главврача Ануара Аманова сменил Манат Сейдуманов. Он заступил на должность в феврале 2016 года и сразу же организовал ревизию."В процессе передачи дел он выясняет факты крупного хищения. Сейдуманов сразу обращается с заявлением в прокуратуру Турксибского района Алматы с просьбой провести расследование. Вместе со службой экономических расследований была создана комиссия, в больнице начались проверки. Они и подтвердили крупные хищения. На настоящий момент речь идёт о 250 млн тенге, эту сумму мы прописали и в судебном иске. Хищения проходили в 2014, 2015, начале 2016 года. Использовалась хитрая схема – переводы осуществлялись с помощью компьютерного обеспечения и спецпрограмм", – рассказал Informburo.kz адвокат городской коллегии адвокатов Алматы Мирфаик Алиев, который представляет в суде интересы больницы.За все финансовые дела в больнице отвечали главный бухгалтер и двое его помощников, которые занимались расчётными операциями. Сейчас все трое находятся на скамье подсудимых. Им предъявлены обвинения в хищении государственных средств. Бухгалтеры многократно нарушали финансовую дисциплину.В материалах суда говорится, что бухгалтеры самовольно использовали электронную цифровую подпись главного врача для несогласованного и незаконного перечисления денежных средств третьим лицам посредством интернет-банкинга. 4 апреля 2017 года прокуратурой Турксибского района дано поручение о проведении проверки бухгалтерии, которая подтвердила хищения.Сейчас бухгалтеры находятся под подпиской о невыезде, 15 мая состоится судебное заседание, на которое подсудимые уже наняли несколько адвокатов. Informburo.kz следит за развитием событий.Призывавшего крутить пациентов на деньги главврача Аманова отстранили от должности в январе 2017 года. Скандальный видеоролик, распространённый в Сети, с лекцией медикам о том, что им нужны платные больные, стал поводом для начала проверки.Летом 2017 года по фактам нарушений в городской клинической больнице №4 Алматы начали досудебное расследование. Незадолго до этого Ануар Аманов был переведён в городскую клиническую больницу №7.