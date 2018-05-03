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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сколько казахстанских студентов учится за границей

Просмотров:130 Опубликовано: Сегодня, 17:39
Сколько казахстанских студентов учится за границей
Фото из открытых источников
По данным министерства образования и науки, в Казахстане обучается порядка 20 тысяч иностранных студентов. Наших студентов, получающих образование за рубежом, гораздо больше – около 120 тысяч. Редакция Today.kz решила разобраться, каким странам и специальностям отдают предпочтение казахстанские студенты. В этом нам помог президент Ассоциации высших учебных заведений РК Рахман Алшанов.

"На сайте министерства образования России говорится о том, что в РФ учится около 100 тысяч студентов из Казахстана. Но важно понимать, что многие из тех, кто учится в России, на самом деле находятся здесь, в Казахстане. Обучаются дистанционно. Вчера мы были в Китае. Их министерство образования отчиталось о том, что у них учатся 17 600 наших студентов. В Ханчжоу в одном университете учатся 100 студентов из РК, в другом – 300", – сообщил Рахман Алшанов.
Также, по его данным, в Южной Корее обучаются 1 600 студентов из Казахстана, еще около тысячи – в Лондоне.

Срез по городам выглядит так: в Китае наибольшей популярностью у казахстанских студентов пользуются Ханчжоу, Урумчи, Хайнань, Пекин и Шанхай, в России – Москва, Санкт-Петербург, Самара, Новосибирск, Томск, Омск, Барнаул. Вообще, российские вузы по всей стране приглашают иностранных студентов.

"Многие студенты, которые там учатся, потом там же устраиваются на работу и остаются. В Китае в основном учатся на коммерцию. Видимо, чтобы потом торговать с Китаем. В Корее - международный бизнес, информационные технологии", - сказал Алшанов.

В Казахстане тем временем обучается порядка 20 тысяч иностранных студентов. Многие из Индии, в Казахстане они учатся в основном на врачей и металлургов.

"Три тысячи человек из Индии обучаются у нас по медицинским специальностям. Хотя в этой стране 230 университетов. Но их не хватает, поэтому обучаются у нас. Большинство – в мединституте имени Асфендиярова", – добавил Алшанов.
Более того, Ассоциация высших учебных заведений РК открыла в Индии Центр по привлечению иностранных студентов.

Также в Казахстане много студентов из России, Таджикистана, Узбекистана и Монголии.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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бася (Посетители) Сегодня, 18:14
Три тысячи человек из Индии обучаются у нас по медицинским специальностям. Хотя в этой стране 230 университетов. Но их не хватает, поэтому обучаются у нас
.
стоит посмотреть на наших горе медиков и сразу понятно почему учатся здесь-можно просто платить, не мучая себя латиницей и пр мудрёностями..к тому ж иностранцев у нас любят,с них мзду можно поболее содрать чем с своих..
 
 

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