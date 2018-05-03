«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 03 Мая
+24...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 330.72 KZT
  • €1 = 396.57 KZT
  • 1 RUB = 5.22 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Почти 900 тысяч казахстанцев не уплатили налог на транспорт

Просмотров:114 Опубликовано: Сегодня, 19:40
Почти 900 тысяч казахстанцев не уплатили налог на транспорт
Иллюстративное фото: zarulim.com.ua
В Комитете государственных доходов озвучили данные о задолженностях казахстанцев по налогу на транспорт, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"На 1 апреля текущего года сумма задолженности по налогу на транспорт составляет 21,2 миллиарда тенге. Количество должников, которые имеют недоимку по налогу на транспорт, составляет 891 650 плательщиков", - сообщила руководитель управления по борьбе с задолженностью Комитета госдоходов Министерства финансов Айнур Кульшикова.

Ранее в Департаменте государственных доходов Алматинской области заявили, что автовладельцы региона укрыли от государства более 7,8 миллиарда тенге налога на транспорт.

Также налоговики напомнили, что с 1 января 2018 года фискальным органам разрешили передавать задолженность на взыскание без суда. В случаях неуплаты или неполной уплаты физическим лицом налоговой задолженности в размере более одного месячного расчетного показателя по истечении 30 рабочих дней со дня вручения уведомления о налоговой задолженности физических лиц налоговый орган выносит налоговый приказ о взыскании задолженности с физического лица. При непогашении налоговой задолженности налоговый орган направляет налоговый приказ в органы исполнительного производства для принудительного исполнения.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика