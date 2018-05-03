Почти 900 тысяч казахстанцев не уплатили налог на транспорт

В Комитете государственных доходов озвучили данные о задолженностях казахстанцев по налогу на транспорт, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"На 1 апреля текущего года сумма задолженности по налогу на транспорт составляет 21,2 миллиарда тенге. Количество должников, которые имеют недоимку по налогу на транспорт, составляет 891 650 плательщиков", - сообщила руководитель управления по борьбе с задолженностью Комитета госдоходов Министерства финансов Айнур Кульшикова.



Ранее в Департаменте государственных доходов Алматинской области заявили, что автовладельцы региона укрыли от государства более 7,8 миллиарда тенге налога на транспорт.



Также налоговики напомнили, что с 1 января 2018 года фискальным органам разрешили передавать задолженность на взыскание без суда. В случаях неуплаты или неполной уплаты физическим лицом налоговой задолженности в размере более одного месячного расчетного показателя по истечении 30 рабочих дней со дня вручения уведомления о налоговой задолженности физических лиц налоговый орган выносит налоговый приказ о взыскании задолженности с физического лица. При непогашении налоговой задолженности налоговый орган направляет налоговый приказ в органы исполнительного производства для принудительного исполнения.