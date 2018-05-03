Американские танки отправили к границам России

Соединенные Штаты отправили из Техаса в Европу первую бронетанковую бригаду в рамках операции Atlantic Resolve, сообщает польский портал defence24.Фотографии и видео, на которых запечатлен поезд, загруженный американскими танками и направляющийся в сторону Польшы, опубликованы в Twitter на странице первой кавалерийской дивизии, расквартированной в Форт-Худе.По информации польского интернет-издания, на европейский континент направляются от 3500 до 4000 американских солдат. В бригаде насчитывается около 90 танков "Абрамс", около 140 БТР и БМП "Брэдли" и 18 самоходных артиллерийских установок М109 "Паладин".Операция Atlantic Resolve осуществляется вблизи российских границ и направлена на усиление военного присутствия НАТО в нескольких европейских странах. Она началась в апреле 2014 года после референдума в Крыму, в результате которого полуостров вернулся в состав России.Американские военные примут участие в двухнедельных учениях Saber Strike-18, которые начинаются в европейских странах 3 июня. Праздничная церемония открытия и закрытия учений состоится в Латвии, которая будет основным регионом для учебных действий.Помимо этого, во вторник, 1 мая, корабли второй постоянной военно-морской группы НАТО вошли в Черное море. Как информирует украинский портал "Думская", флагманом соединения является британский ракетный эсминец HMS Duncan (D37). По данным издания, также в состав группы входят фрегаты ВМС Испании SPS Victoria (F82), ВМС Турции TCG Gemlik (F492), ВМС Германии FGS Bayern (F217).