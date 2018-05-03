Названо место, где скоро может произойти "землетрясение века"

В ближайшее время на территории столицы Чили Сантьяго и его окрестностей может произойти мощнейшее землетрясение, сила которого составит как минимум 8,3 балла по шкале MMS. Такой вывод сделали французские и новозеландские исследователи. Свой прогноз ученые опубликовали в журнале Earth and Planetary Science Letters, сообщает РИА Новости.
"Мощные мегаземлетрясения в Южной Америке являются одним из трех последствий погружения океанической плиты Наска под континент с большой скоростью, около 80 миллиметров в год. Второе последствие этого погружения Наски - сжатие пород и рост Анд, а третье - формирование тихоокеанской гряды вулканов. Самое мощное землетрясение в истории человечества с магнитудой 9,5 произошло в 1960 году в 570 километрах к югу от Сантьяго", - пояснил геолог Дэвид Якобсон из Университета Кентербери в Новой Зеландии.
Кордильеры считаются самым длинным горным массивом Земли, который протянулся на 18 тысяч километров в длину и на 9-16 километров в ширину. Они возникли в результате столкновения океанических и континентальных плит: в юрском периоде - на территории Северной Америки и в конце мелового - на южной "половине" Нового Света.
Последствия этого столкновения ощутимы для каждого жителя запада Южной Америки - здесь каждый год происходят сильные землетрясения, возникающие в результате накопления тектонического напряжения в тех точках, где плиты "царапают" друг друга, и его высвобождения в виде мощнейших толчков.
Эмиль Кляйн из Страсбургского университета во Франции и его коллеги обнаружили тревожную закономерность. Оказалось, что фактически во всех регионах в центральной части Чили крупные толчки происходили с частотой примерно в 60-80 лет.
Так, анализируя последствия мощнейшего землетрясения, произошедшего в окрестностях городка Ильяпель в сентябре 2015 года, ученые отметили, что Ильяпель уже поражали сильнейшие землетрясения с магнитудой 8 или больше в 1880 и 1943 годах, и регионы к югу от этого города также подвергались мощным толчкам с аналогичной частотой.
По мнению Кляйна и его коллег, это говорит о том, что плита Наска погружается под Южную Америку не с такой высокой скоростью, как показывают замеры в других, относительно спокойных регионах - 6,5 сантиметра, а не 8 сантиметров в год.
Это означает, в свою очередь, что движение пород сильно "тормозится" их трением, в результате чего плита в сейсмоопасных регионах "отстает" каждые 70 лет на примерно 4,5 метра от других ее участков и наверстывает это отставание в ходе землетрясений.
Проблема заключается в том, что в центральной части этой зоны есть участок длиной примерно 300 километров, где подобных толчков не происходило уже более века, но относительно слабые землетрясения силой 6-7 баллов по шкале MMS случаются фактически каждый месяц. Существует реальная опасность того, что это напряжение в ближайшее время будет сброшено.
Как считает Якобсон, толчок магнитудой 6,9 на прошлой неделе может быть провозвестником подобной катастрофы. В целом, по оценкам геологов, вероятность возникновения мощнейшего землетрясения в окрестностях Сантьяго в этом году в 2-3 раза выше нормы и составляет около 3 процентов. Если оно произойдет, то его эпицентр будет находиться в Вальпараисо, в 100 километрах от чилийской столицы.
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