На границе Казахстана и России откроют новый погранпереход

В Саратовской области откроют новый пограничный переход с Казахстаном, об этом сообщили в посольстве Казахстана в Российской Федерации, сообщает Sputnik Казахстан.



Правительство Саратовской области прорабатывается вопрос открытия пограничного перехода в Александрово-Гайском районе – для "повышения экономического сотрудничества и транспортного потока" между областью и регионами Казахстана.



Через эту территорию проходит самый короткий, наиболее удобный транзит в Казахстан и Среднюю Азию. Из-за отсутствия международного сообщения, там не развивается малый бизнес, перестали работать овощеводческие хозяйства, понесли убытки животноводы, которые приобретали корма в Казахстане.



"Решено обратиться к саратовским депутатам Госдумы, руководству "РЖД" (закрытие пункта отразилось и на железнодорожных перевозках). Будет подготовлено финансово-экономическое обоснование открытия пограничного перехода с таможенной службой и специализированным оборудованием, включая стоимость ремонта дороги Александров Гай – Казталовка", — говорится в сообщении.



Открытие этого погранперехода позволит в перспективе поднять вопрос о передаче автодороги Урбах – Александров Гай – граница с Казахстаном протяженностью 220 км в федеральную собственность.



Двусторонний автомобильный пункт действовал там до 2010 года. Теперь это специализированное место пересечения границы, но только в выходные и праздничные дни. Пропускная способность не превышает 150 автомобилей в месяц, провоз товаров и грузов запрещен.



Ближайший оборудованный пункт находится в Озинском районе, более чем в 500 километрах.