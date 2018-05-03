На границе Казахстана и России откроют новый погранпереход

В Саратовской области откроют новый пограничный переход с Казахстаном, об этом сообщили в посольстве Казахстана в Российской Федерации, сообщает Sputnik Казахстан.
Правительство Саратовской области прорабатывается вопрос открытия пограничного перехода в Александрово-Гайском районе – для "повышения экономического сотрудничества и транспортного потока" между областью и регионами Казахстана.
Через эту территорию проходит самый короткий, наиболее удобный транзит в Казахстан и Среднюю Азию. Из-за отсутствия международного сообщения, там не развивается малый бизнес, перестали работать овощеводческие хозяйства, понесли убытки животноводы, которые приобретали корма в Казахстане.
"Решено обратиться к саратовским депутатам Госдумы, руководству "РЖД" (закрытие пункта отразилось и на железнодорожных перевозках). Будет подготовлено финансово-экономическое обоснование открытия пограничного перехода с таможенной службой и специализированным оборудованием, включая стоимость ремонта дороги Александров Гай – Казталовка", — говорится в сообщении.
Открытие этого погранперехода позволит в перспективе поднять вопрос о передаче автодороги Урбах – Александров Гай – граница с Казахстаном протяженностью 220 км в федеральную собственность.
Двусторонний автомобильный пункт действовал там до 2010 года. Теперь это специализированное место пересечения границы, но только в выходные и праздничные дни. Пропускная способность не превышает 150 автомобилей в месяц, провоз товаров и грузов запрещен.
Ближайший оборудованный пункт находится в Озинском районе, более чем в 500 километрах.
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