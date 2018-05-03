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Пентагон испугался утечки и запретил китайские смартфоны

Просмотров:32 Опубликовано: Вчера, 23:32
Пентагон испугался утечки и запретил китайские смартфоны
Фото: Robert Galbraith / Reuters
На военных базах США по всему миру запретили продажу смартфонов китайских компаний Huawei и ZTE из-за угрозы безопасности. Об этом заявил представитель Пентагона Дейв Истберн, передает Washington Post.

По его словам, приказ прекратить продажу смартфонов был отдан в пятницу, 27 апреля. Под запрет также попали интернет-модемы и другие средства для мобильной связи.

При этом сотрудники военного ведомства могут продолжать использовать устройства в том числе в рабочих целях. Однако Пентагон просит помнить об угрозах безопасности, связанных с китайскими смартфонами. О каких конкретно угрозах идет речь, в министерстве не уточнили.

Ранее, 14 февраля, сообщалось, что спецслужбы США не рекомендуют американцам пользоваться китайскими смартфонами Huawei. Американская сторона выразила опасения, что производитель гаджетов и китайская телекоммуникационная компания ZTE работают на правительство КНР.
Источник: lenta.ru
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