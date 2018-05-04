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Убийство на трассе в Казахстане шокировало дальнобойщиков в России

Просмотров:408 Опубликовано: Сегодня, 05:44
Убийство на трассе в Казахстане шокировало дальнобойщиков в России
© diapazon.kz
Российских дальнобойщиков не на шутку встревожили сообщения о криминальных инцидентах на трассе в Актюбинской области, пишет "Диапазон".

Напомним, 6 апреля неизвестные в масках с оружием напали на автобус из Кыргызстана. Одного из пассажиров ранили выстрелом и забрали деньги и золото. 19 апреля на 35-м километре трассы Актобе - Оренбург в салоне КамАЗа-бетономешалки нашли тело 52-летнего мужчины с пулевыми ранениями.

Полиция пока не нашла связи между этими случаями, однако водители опасаются, что на дороги вернулся рэкет с грабежами и убийствами.

"Я в шоке, выстрелом в упор убили! Это убийство шокировало дальнобойщиков по всей России. В Челябинской области у меня спрашивают: поймали отморозков, убивших камазиста? Вот так Актобе "прославился". Теперь российские дальнобойщики не будут останавливаться в Актобе, хоть будешь умирать на дороге. Ведь по России ходит молва, что в нашей области убивают", - рассказал изданию водитель "ГАЗели" Руслан Закарин, который возит кондитер­ские изделия из Пензы и Челябинска.

43-летний дальнобойщик вспоминает, что за пять лет, что он разъезжает по России, с ним не было таких инцидентов, но с криминалом сталкивался.

"В Челябинской области меня остановил турок, попросил помощи, сказал: денег нет, карточка заблокировалась. Потом снял печатку и говорит: вот золото, дайте за него пять тысяч рублей. Приехал в ломбард, сказали: можете выкинуть, это не золото. Позже узнал, что это был один из румынских цыган, у них такие аферы", - вспоминает Руслан.

"В той же Челябинской области орудует мелкий рэкет. Там за дорогу платишь, это называется "отмечалово". Подъезжают на легковушках. Намеками дают понять, что нужно отметиться и ехать дальше. Оставляешь от 500 рублей. Так же и в Сызрани в Самарской области. Как-то одного из дальнобойщиков остановили юноши и попросили балонный ключ. Когда водитель стал искать ключ, к его спине приставили два ствола: "Дяденька, гони деньги, а то не уедешь". Пришлось ему пять тысяч рублей оставить. Поэтому стараемся в Сызрани не останавливаться. Налетчики в России похожи на наркоманов, бывших зэков. За пять лет я один раз, в 2016 году, попал на "отмечаловке". В России своих не трогают, останавливают фуры с казахстанскими, кыргызскими номерами", - рассказал водитель.

Собеседник издания считает, что уменьшить риск нападений поможет улучшение придорожного сервиса.

"Хочется, чтобы побольше кемпингов строили. Если будет придорожный сервис, будет и работа для людей. А когда есть работа, меньше криминала. В Казахстане придорожный сервис никакой. На трассе Актобе - Оренбург кемпингов нет. В сторону Орска начали строить кафе, но не кемпинги. Много кемпингов в сторону Шымкента. В Актюбинской области хорошие кемпинги близ Хромтау, все фуры скапливаются там. Возле Актобе есть пара стоянок, но от них толку нет. Даже туалетов нет возле заправок! Например, у "КазМунайГаза". И как быть пассажирам-женщинам?" - поднимает вопрос дальнобойщик.

Руслан советует водителям не спать в темное время и в глухой степи, дотерпеть до кемпинга или населенного пункта, ночью не останавливаться и ездить в сопровождении двух-трех машин, если везете ценный груз.

"Оружие носить нельзя, но мы возим монтировку, трубу. Я ее всегда держу под рукой. Конечно, против пистолета это не поможет, но с ней есть шанс хоть как-то защититься при нападении. Возможности связаться с правоохранительными органами нет. Есть только рация, позволяющая держать связь с другими дальнобойщиками на расстоянии до 10 километров. Поэтому безопасность водителей во многом зависит от работы силовых структур. Я считаю, что должны патрулироваться трассы. Если до утра на трассы поочередно пускать патрульные машины, это будет отпугивать бандитов. Все еще не нашли убийц камазиста, а это создает тревогу у других. На выезде и въезде в город стоят камеры, но кто знает, работают они или нет. А могли бы смотреть по ним, какие машины из города выезжали, какие приезжали. Хотя бы цвет подозрительной машины определить. Затем методом исключения сузить круг подозреваемых. Но это работа полиции. А нас удивляет, что преступники все еще на свободе", - не скрывает беспокойства актюбинский водитель.
Источник: Tengrinews.kz
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