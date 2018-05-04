Контроль за смартфонами банкиров объяснили в НБ РК

Начальник управления информационных угроз и киберзащиты Национального Банка Роман Перминов пояснил, какие именно смартфоны банкиров попадут под новые требования контроля, утвержденные финансовым регулятором, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Постановлением НБ РК банки Казахстана обязали контролировать смартфоны сотрудников. Если сотрудники используют личные устройства для обработки информационных активов банка, на данные устройства устанавливается специальное ПО, обеспечивающее разделение сред обработки личных данных и информационных активов банка, организации.



Также там прописано, что в случае подключения мобильных устройств к информационным системам банка, организации из-за пределов периметра защиты банка, организации на данных устройствах устанавливается ПО, которое позволяет дистанционно удалять данные с устройства.



По словам представителя НБ РК, речь идет в первую очередь о мобильных устройствах, принадлежащих самому банку.



"В первую очередь речь идет о мобильных устройствах: ноутбуках, планшетах, смартфонах, принадлежащих банку. Если банк в отдельных случаях разрешает своим сотрудникам использовать личные мобильные устройства для работы с банковскими информационными системами, то требования безопасности будут распространяться и на такие устройства. Что касается использования сотрудниками банков собственных смартфонов в личных целях, никто банки не обязывает их контролировать. Также следует отметить, что требования безопасности не касаются мобильных устройств клиентов", - пояснил Перминов.



Он уточнил, что новые требования детально проработаны и согласованы с банковским сообществом.



"Определение местонахождения рабочих станций, например, в каком кабинете находится, и принадлежности мобильных устройств банка, кому оно выдано для работы, - это общепринятая практика учета материальных ценностей", - уточнил он.



То же самое, по его словам, касается и запрета сотрудникам устанавливать на рабочих компьютерах неразрешенные банком программы - это также обычная практика во многих организациях по всему миру.